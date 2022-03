“Vi prego, fatelo per me”, l’appello di Lino Banfi a “Chi l’ha visto” ai ladri che hanno rubato le reliquie di San Nicola | VIDEO

Ha deciso di non utilizzare quel suo classico vocabolario che lo ha reso celebre in tutta Italia grazie ai suoi film e spettacoli televisivi. Lino Banfi ha parlato con il cuore in mano, inviando un messaggio – a nome di tutti i pugliesi (e non solo) – a quei ladri che nella notte tra lunedì e martedì sono entrati nella Basilica di San Nicola a Bari e hanno trafugato ori, reliquie e preziosi che adornavano la statua del santo patrono della città. Il suo video-appello è stato mandato in onda da “Chi l’ha visto”.

“Ciao ragazzi, come vedete non parlo con il linguaggio Banfiotac, non è il momento. Mi sto rivolgendo a voi, a quelli che avete fatto questo gesto che non non è bellissimo. Parlo da questa casa che rappresenta un po’ la Puglia, ma San Nicola non rappresenta solamente noi. Non è solamente il patrono nostro dei pugliesi. Io vivo a Roma, ma lo amo molto come santo, fin da quando ero bambino. Ma poi è proprio un fatto di sacralità nostra, pugliese. È il patrono di tutta la Puglia e di tutta l’Italia, se vogliamo. Sia per la chiesa cattolica che per quella ortodossa. Tante cose messa insieme che fanno questa preghiera che vi sto per fare. Vi prego, fatelo per me. Avrete visto qualche film che ho fatto io, qualche trasmissione. Insomma, credo che mi vogliate bene. Restituite tutto. Se proprio avete bisogno di queste cose, di soldi, in qualche modo si fa. Ma restituite queste cose per San Nicola. Vedrete che i baresi stessi vi aiuteranno. Altrimenti lasciate una lettera scritta: ‘abbiamo bisogno di tanto, purtroppo’. Vi prego. Grazie”.