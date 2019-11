“Era meglio un tempo quando questa gente come lei veniva decimata per ridurre il grave problema del sovraffollamento“: l’utente Facebook Anna è uno dei tanti che oggi si dedica agli insulti antisemiti nei confronti di Liliana Segre, come quel tizio che la invitava a stare “a casetta” pubblicando la foto di un camino o come chi la chiama “SegreSS (Santa Subito)”.

«Liliana Segre? Era meglio quando la gente come lei veniva decimata»

Gli insulti arrivano a pioggia e l’escalation nasce dopo l’ideona di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia di astenersi sulla commissione contro le parole d’odio proposta dalla senatrice a vita. Anche esponenti della Lega sono stati beccati a insultare la Segre e poi si sono comicamente scusati mentre c’è chi ha sostenuto che la scorta per la senatrice sia parte di un piano per attaccare la destra.

L’insulto nei confronti di Segre è arrivato fino a Emanuele Fiano, che su Twitter ha annunciato una denuncia.

Ma su Facebook c’è anche Cristina, che invece chiama in causa anche Mattarella e definisce lui e la Segre “due mammasantissima che sembrano fratelli gemelli di dubbia beltà o i loro amici odiatori che minacciano ma solo attraverso profili troll anonimi. Che poi il giogo censorio della Commissione Censura fondata dalla loro amichetta SS (SegreSantaSubito) presto cadrà sulle loro teste anonime”. Cristina è stata segnalata su Twitter dalla Rete Italiana Antifascista.

Da segnalare che nei commenti di RovigoOggi, dove è comparso il primo post, in molti solidarizzano con la senatrice; altri però sembrano invece solo “stufi” di questo argomento:

