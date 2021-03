Lazio, Lombardia e Emilia Romagna: le regioni a rischio zona arancione e zona rossa

Quali regioni sono a rischio zona arancione e zona rossa? Dopo gli oltre 20mila contagi di ieri potrebbe essere necessaria una nuova stretta: si parla di coprifuoco anticipato ma già venerdì Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna potrebbero cambiare colore. E non sono le uniche regioni in bilico

L’Rt emiliano sarebbe già oltre l’1.25, vale a dire la soglia di rischio stabilita per entrare nella fascia rossa, e dunque è probabile che vi entri a partire da lunedì. Stesso discorso per la Lombardia, da cui Guido Bertolaso, consulente del governatore Attilio Fontana sul piano vaccinale, ieri ha lanciato l’allarme: «Tutta Italia, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa». A rischio cambio ci sono anche la Campania e la Toscana (verso il rosso) e il Veneto e il Friuli Venezia Giulia (da giallo ad arancione). Discorso differente per il Lazio in cui la scorsa settimana l’Rt era sotto l’1 (0,92) e, stando alla Regione, dovrebbe restarci anche se in lieve crescita. «Siamo al limite» confidano, ma la speranza è che si riesca a tenere.

Intanto Gorizia e Udine tornano arancioni: ieri il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato oggi un’ordinanza contingibile e urgente di Protezione civile nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In sintesi viene disposta da sabato 6 marzo a domenica 21 marzo l’applicazione per i territori dell’ex Province di Udine e di Gorizia delle disposizioni di zona arancione