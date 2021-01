I numeri dei contagi di Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della Regione di oggi dopo i 1.612 casi positivi e 41 decessi di ieri: 1816 casi e 47 decessi

Lazio: il bollettino sul Coronavirus di oggi 14 gennaio

Nella Asl Roma 1 sono 507 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 83, 84, 85, 89 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 272 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventi i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sette decessi di 73, 78, 80, 82, 85, 87 e 94 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 142 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sei casi sono ricoveri. Si registrano quattro decessi di 62, 76, 78 e 91 anni con patologie. Asl Roma 4 sono 124 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dieci decessi di 72, 74, 81, 89, 91, 91, 92, 93, 96 e 98 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 93 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 64, 68 e 90 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 218 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venti casi con link a RSA Villa Gaia di Nettuno e quindici i casi con link a struttura Villa Assunta di Lanuvio. Sono in corso le indagini epidemiologiche. Si registrano cinque decessi di 74, 75, 80, 87 e 93 anni con patologie. Nelle province si registrano 460 casi e sono tredici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 256 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 53, 74, 82 e 83 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 106 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 74, 80 e 86 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 61 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 87 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 37 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 77, 86, 90 e 95 anni con patologie

“E’ stato approvato all’unanimita’ in Consiglio regionale un mio ordine del giorno alla stabilita’ con cui il Lazio si impegna a dotare le scuole e gli studenti che ne hanno bisogno di dispositivi di protezione inclusivi, come le mascherine trasparenti”. Lo dichiara Eleonora Mattia, Presidente della commissione scuola che consentano “di fruire della didattica e della socialita’ in maniera piu’ inclusiva possibile. La scuola sta affrontando grandi sfide, ma l’umanita’ deve sempre essere la nostra priorita’. Non saro’ un ordine del giorno a risolvere tutte le grandi difficolta’ che i ragazzi e le ragazze con disabilita’ uditiva stanno vivendo a causa della pandemia, ma e’ sicuramente un segnale con cui il Lazio si mette al servizio dei diritti di tutte e tutti. L’obbligo delle mascherine in aula ha reso ancora piu’ complicata la gia’ difficile vita delle bambine e bambini, ragazze e ragazzi non udenti che con la copertura della bocca degli interlocutori si sono trovati ad affrontare un’ulteriore barriera alla comunicazione e all’apprendimento. Io continuera’ a battermi affinche’ il diritto allo studio di tutti gli studenti e di tutte le studentesse sia al centro del dibattito”. Cosi’, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Pari opportunita’ del Consiglio regionale del Lazio.