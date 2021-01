Lazio da domenica zona arancione

L’assessore alla Sanita regionale conferma quello che ormai sapevano già tutti. Da domenica 17 gennaio il Lazio si troverà in zona arancione. Alessio D’Amato nel suo intervento all’Università Sapienza di Roma per la presentazione del nuovo direttore generale del Policlinico Umberto I spiega che l’indice RT della regione è sopra 1: “Il valore dell’indice Rt nel Lazio è superiore a 1, da domenica quindi saremo in zona arancione. E’ la prima volta che la Regione cambia colore, siamo sempre stati in giallo. Ci aspettano settimane difficili, c’è una situazione di cautela dove servono rigore e prudenza. Cosa si potrà fare? Il Corriere spiega le restrizioni e anche la probabile durata minima della rimanenza nella fascia arancione:

Quindi: bar e ristoranti chiusi sette giorni su sette, con solo asporto consentito; centri commerciali inaccessibili in giorni festivi e prefestivi; saracinesche che restano abbassate in piscine e palestre, come in cinema e teatri, musei e mostre; divieto di circolazione dalle 22 alle 5; no a spostamenti tra regioni diverse e anche tra comuni; e ancora, didattica a distanza consigliata per le scuole superiori e le università (restano invece le lezioni in presenza per scuole dell’infanzia, elementari e medie). L’ingresso in arancione comporterà quasi certamente la permanenza nella nuova area per qualche settimana. L’assessore D’Amato aveva infatti spiegato che «perché l’Rt si stabilizzi e poi inizi a calare ci vuole del tempo». Tanto più se i dati parlano del raggiungimento di un plateau con numeri elevati, ovvero una media di 1.500 contagi giornalieri da circa un mese, e se le previsioni annunciano una risalita dei nuovi positivi al Covid nella prossima settimana.