“Vergognoso”: così Laura Chiatti vittima di body shaming risponde agli hater sull’anoressia

Il body-shaming continua a spopolare sui social network, diverse le vittime soprattutto tra le influencer più seguite, ma questa volta è il turno della bellissima attrice Laura Chiatti.

La dura reazione di Laura Chiatti a chi la definisce anoressica

Sul profilo della Chiatti è apparso ieri mattina un lungo commento, scritto dalla stessa influencer, per rispondere, in maniera molto dura, ai tanti follower che dopo aver visto una sua foto l’avevano definita troppo magra o addirittura anoressica.

“Io non me la prendo rispetto ad un giudizio con il quale non concordo. Me la prendo perché l’anoressia è una malattia molto seria che fortunatamente non ho mai dovuto affrontare nella vita, ma che molte persone combattono per vincere. È vergognoso che questo non entri nei cervelli, evidentemente mediocri, di persone che per invidia arrivano a toccare questo tema ogni volta, davanti a foto di un personaggio pubblico quale sono, che può essere giudicato ma non verbalmente abusato, ferendo più che altro chi di questa malattia ne soffre davvero, più che me che sono abituata ad essere criticata e che come puoi vedere me ne fotto altamente di ciò che al prossimo non piace di me”, ha risposto l’attrice alle critiche.

La foto che ha ricevuto le tante critiche, oltre a diversi apprezzamenti, vedeva la Chiatti in pantaloni e canottiera bianca in casa, con sotto la didascalia “Niente è più importante di sapere che SEI TU solo grazie a te… e non QUALCOSA DA IMITARE, grazie a qualcun altro. Buongiorno”.