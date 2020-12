La scuola no-vax e nomask a Roma

In una stradina di Via della Pisana a Roma, via Luigi Moretti, c’è una scuola dove i bambini non indossano la mascherina. E’ gestita dall’associazione di didattica culturale “Semi di cultura” ed è nata 5 anni fa da un gruppo di genitori no-vax. Repubblica Roma è andata a vedere cosa c’è e lo ha raccontato:

Si supera un orto, si passa attorno al recinto con tre asinelli, tre lama, uno struzzo, poi ci si inerpica su una salita ripidissima e fangosa. Finalmente ecco stagliarsi un tendone verde petrolio, con all’interno una decina di banchi, sedie, giochi e materiali didattici. È il momento della ricreazione ( 45 minuti): i 17 bambini, di età mista tra i 6 e i 10 anni, corrono sui prati e si arrampicano sugli alberi. Tutti senza mascherina così come le due maestre che li seguono. «I genitori sono contrari, la facciamo indossare agli adulti all’entrata — spiega una delle insegnanti — Io personalmente la indosso quando sono dentro al tendone con gli studenti, ma non li obbligo a fare lo stesso. Le mascherine le teniamo da parte, per tirarle fuori in caso l’Ente parco venisse a fare controlli». Il progetto “Semi di cultura” è nato 5 anni fa da un gruppo di genitori contrari all’obbligo vaccinale, dunque impossibilitati, per scelta e legge, a iscrivere i proprio figli in una scuola tradizionale. Dopo essere stata in un’azienda agricola, l’associazione, dal 2020 ha affittato questa porzione della Tenuta della torretta dei Massimi, praticando un homeschooling molto elastico. Per i bambini c’è un esame annuale da esterno negli istituti tradizionali per il passaggio alla classe successiva. «Siamo di ispirazione montessoriana — continua la maestra — è una scuola senza voti, mista, dove si fa educazione indoor e outdoor»