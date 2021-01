La risposta (definitiva) dell’Isitituto Superiore di Sanità che sbugiarda Fontana

“L’algoritmo per il calcolo dell’Rt non è esile, è basato su standard internazionali, è pubblico, reperibile sul Sito web dell’Iss ed è stato illustrato a tutti i referenti regionali che hanno contestualmente ricevuto il software per la sua applicazione e l’eventuale verifica. Il sistema è in uso da 36 settimane e nessun altra regione finora ha segnalato anomalie di questa entità sull’immissione dei dati”, precisa l’Istituto superiore di sanità, ricordando inoltre che “l’Iss coordina la sorveglianza epidemiologica attraverso una piattaforma web e che sulla piattaforma è presente da mesi un manuale che chiarisce le modalità di immissione dei dati. Si precisa che solo le Regioni possono aggiornare e rettificare i dati presenti sul data-base”.

“Alla luce del quadro descritto” prosegue l’Iss, “si precisa che gli ultimi inserimenti da parte della Regione Lombardia risalgono alle ore 10.58 e alle ore 14.51 del 20 gennaio 2021 con una rettifica dei dati pregressi presenti alla data 13 gennaio 2021: eliminando la segnalazione di una data inizio sintomi in 4.875 casi segnalati; diminuendo di 17.654 casi quelli classificati in precedenza come sintomatici; aumentando di 12.779 casi quelli classificati come asintomatici”

Insomma, quello che emerge sempre più con chiarezza è che non ci troviamo di fronte a un semplice errore di calcolo ma a un intero sistema di conteggio dei dati legati agli infetti che è andato in tilt ben prima del caso della zona rossa. Un vero e proprio manifesto di incapacità che in altre regioni e in altri contesti meno pompati dalla grancassa della propaganda (leggasi alla voce “modello lombardo”) avrebbe portato alle dimissioni immediate della giunta e del suo Presidente per conclamata incapacità politica e gestionale. Ma, se esistesse un minimo di meritocrazia e di senso del ridicolo, quest’uomo si sarebbe dovuto dimettere dieci mesi fa. E invece è ancora lì, in attesa del nuovo scandalo da rimpallare al governo o sul Gallera di turno, tanto ci sarà sempre qualcuno su cui scaricare la colpa pur di non assumersi mai, neanche per sbaglio quella parola ormai diventata tabù: responsabilità.