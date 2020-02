È stata rintracciata e arrestata dalla polizia nella notte la donna che ieri pomeriggio ha abbandonato un bambino all’interno di una carrozzina in via Principe Amedeo, in zona Termini, a Roma. La donna, fermata all’altezza di Bologna dagli agenti della Polfer, si trovava su un treno preso alla stazione Termini e in direzione Monaco.

La donna che ha abbandonato un bambino a Termini è stata arrestata

Si tratta di una ragazza croata di 25 anni. L’altra figlia della 25enne, invece, di cinque anni, è stata portata all’ospedale Maggiore di Bologna per un ematoma nella parte orbitale del capo, e dopo essere stata visitata dai sanitari ha ricevuto qualche giorno di prognosi e poi è stata affidata ai servizi sociali del Comune di Bologna. Ieri in serata era scattato l’allarme per un bimbo di pochi mesi abbandonato intorno alle 17 in via Principe Amedeo, dietro alla stazione Termini: era avvolto in una coperta e sulle gambe era appoggiata una borsetta con dentro un biberon con del latte in polvere. Quando i poliziotti del commissariato Esquilino sono arrivati — all’angolo via Catteneo, poco lontano dai terminal della stazione e i capolinea di alcuni bus — hanno subito allertato un’ambulanza del 118 e iniziato la ricerca della mamma. Racconta oggi Repubblica Roma:

Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù. Secondo i medici ha tra gli 8 e i 12 mesi ed è in buone condizioni di salute: «Risponde a tutti gli stimoli, è vivace e sveglio», confermano i dottori che hanno poi sollecitato l’intervento degli assistenti sociali. Già da domani il piccolo verrà trasferito in un istituto dove si prenderanno cura di lui fino a quando gli investigatori non chiuderanno il cerchio delle indagini. Che per il momento si concentrano su alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza dei negozi di zona.

Una in particolare avrebbe ripreso la donna, vestita di scuro con un cappuccio in testa, tiene per mano una bambina con un giubbotto rosa e spinge la carrozzina lasciata poi sul marciapiede. In serata altre immagini — quelle del supermercato Tiger di piazza dei Cinquecento — sono state visionate dai poliziotti. Il proprietario era certo che gli occhi elettronici del suo negozio avessero ripreso la donna pochi istanti prima dell’abbandono: «Si era ricordato di una signora con i due bimbi dentro al market — spiegano — ma quando abbiamo fatto il confronto abbiamo visto che si trattava di due persone diverse».

Il piccolo è stato abbandonato ben vestito e avvolto in una coperta, ma nella carrozzina non c’era altro.

Leggi anche: Come Mattarella ha dato il due di picche a Salvini su governissimo ed elezioni