La donna che denuncia il figlio pirata della strada che aveva ferito due ragazzi ed era scappato

E’ stato denunciato dalla mamma il figlio 27enne dopo aver travolto due ragazzi a bordo di uno scooter, ferendoli gravemente. Secondo quanto riportato da La Stampa, il ragazzo avrebbe investito i due giovani in prossimità di Senago, un comune nell’area metropolitana di Milano. “Mio figlio mi ha appena detto di aver avuto un incidente in macchina dalle parti di Senago – ha detto la donna al telefono con la polizia -. È ancora sotto shock. Dopo lo scontro non si è fermato, ma ha guidato fino a casa. Immagino lo stiate cercando”.

Il bilancio dello scontro è stato drammatico. Ad uno dei due ragazzi a bordo dello scooter è stata amputata la gamba destra ed è andato due volte in arresto cardiaco, ora è ricoverato all’Ospedale San Gerardo di Monza. L’altro invece è ricoverato in stato di shock al Niguarda di Milano, per lui solo forti contusioni. Secondo i medici nessuno dei due è in pericolo di vita.

Mamma denuncia il figlio pirata della strada, travolge due ragazzi e scappa a casa. Il ragazzo “Non ho visto lo scooter, mi sono spaventato e sono scappato”

E’ bastato pochissimo tempo perché la Polizia facesse un controllo per certificare l’identità del pirata della strada. In queste ore il 27enne è denunciato a piede libero, le accuse nei suoi confronti sono di lesioni gravissime e omissione di soccorso. I fatti sono accaduti nel corso della prime ore del mattino, intorno alle 2. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe effettuato un sorpasso ai danni di un veicolo che marciava “molto lentamente”, ha detto l’autore del reato. Nonostante le due carreggiate fossero separate il ragazzo ha comunque effettuato il sorpasso schiantandosi contro il motorino che procedeva in senso opposto. La detenzione domiciliare del giovane è stata possibile grazie all’intervento salvifico della mamma. In caso di omissione di soccorso e morte di uno dei due ragazzi, ora il 27enne sarebbe detenuto in carcere.