La controffensiva del governo contro i furbetti del super-cashback

Una volta erano famosi i furbetti del cartellino, oggi lo sono diventati quelli del cashback. Anzi: del super cashback. Di cosa stiamo parlando? Si tratta di un premio da ben 1.500 euro, che verrà assegnato ogni sei mesi ai 100mila che avranno effettuato il maggior numero di transazioni attraverso la moneta elettronica, e che si siano inscritti (soprattutto) all’app Io, con tanto di Spid e identità digitale. Fin qui tutto ok. Solo che in questa competizione c’è chi gioca sporco, e procede con il frazionamento dei pagamenti, anche per cifre al di sotto dell’euro. Un esempio: a Treviso un uomo ha deciso di rifornire la sua auto con 50 euro di benzina, e l’ha fatto con 150 transazioni, per pagamenti che vanno dai 30 ai 50 centesimi. Che, a onor del vero, è permesso. O meglio: non è vietato. Anche se si sta pensando di mettere in moto una stretta per pagamenti troppo frazionati e ravvicinati, magari con un limite massimo di transazioni quotidiane nella stessa attività commerciale.

Scrive Il Messaggero:

I controlli anti-furbetti sono partiti dopo che al ministero dell’Economia sono arrivate le prime segnalazioni da parte dei commercianti: PagoPa, la società in house di Palazzo Chigi che gestisce l’app Io, principale porta d’accesso al cashback, sta individuando chi ha compiuto nello stesso negozio pagamenti ravvicinati da pochi centesimi l’uno con intenti fraudolenti. La Federazione italiana gestori impianti stradali di carburanti (Confcommercio) fa sapere che sono allo studio nuovi paletti. Per ora tutte le transazioni vengono conteggiate dal sistema, a prescindere dall’importo, mentre in futuro potrebbe essere fissato un limite al numero di micro-pagamenti validi ai fini del cashback che sarà possibile effettuare nell’arco di un giorno nello stesso negozio. Il tetto interesserà con ogni probabilità le transazioni d’importo sotto un euro.

I primi a denunciarne il malfunzionamento sono stati gli stessi commercianti, che così rischiano di pagare di più tra transazioni elettroniche e scontrini, di quanto andrebbero a guadagnare. Ancora il quotidiano romano: