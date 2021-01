“Fuori, fuori!”: ristoratori e clienti cacciano la polizia dal locale

In questo filmato si vedono i proprietari di un locale, fiancheggiati poi dai clienti, che prendono a male parole i poliziotti entrati per fare il loro dovere far rispettare le norme. Dopo qualche urlo tutti insieme gridano “Fuori, fuori!”

L’iniziativa Ioapro, quella che ieri sera prevedeva come forma di protesta dei ristoriatori l’apertura serale nonostante i divieti, non è andata benissimo, anche perché le maggiori organizzazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti hanno stigmatizzato la protesta, mettendo in guardia dai rischi dell’illegalità (anche ai fini della licenza) e ne hanno preso fortemente le distanze, annunciando per lunedì un incontro con il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, al quale presenteranno “un piano per la ripartenza”. In tanti hanno acceso le luci e alzato le serrande dei locali ma senza accogliere i clienti. Eppure qualcuno, come testimoniano i video sui social, ha deciso di violare la legge. Non solo. “: