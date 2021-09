Incidente in pista: muore a 15 anni il pilota Dean Berta Vinales, cugino di Maverick

È scivolato in prossimità della curva 1 del circuito di Jerez de la Frontera, poi è stato travolto dagli altri piloti che sopraggiungevano: è morto così, a 15 anni, Dean Berta Vinales, cugino del pilota della MotoGP Maverick Vinales. In Spagna si stava correndo per il decimo round del Mondiale Superbike e delle altre categorie riservate alle derivate di serie: all’undicesimo giro della gara della Supersport 300 – categoria d’accesso alla Superbike – si è verificato il dramma. La caduta ha coinvolto, oltre al pilota nato il 20 aprile 2006, anche Harry Khouri (Fusport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki), Daniel Mogeda (Team#109 Kawasaki) e Alejandro Carrion (Kawasaki GP Project).

Sul posto sono immediatamente giunti mezzi sanitari e il giovane è stato soccorso in pista, in ambulanza e presso il centro medico del circuito. Nonostante tutti gli sforzi del personale medico del circuito, il Medical Center ha annunciato il suo decesso: troppo gravi le ferite riportate alla testa e al torace. A seguito dell’incidente, il resto del programma delle gare di oggi è stata annullato.

“Siamo profondamente rattristati nel dover annunciare la perdita di Dean Berta Viñales. La famiglia del WorldSBK manda un messaggio di vicinanza e amore alla famiglia, ai suoi cari e al suo team. La tua personalità, entusiasmo e impegno ci mancheranno enormemente. Mancherai a tutto il mondo delle corse motociclistiche”, è il messaggio con cui la squadra ha annunciato la morte del pilota 15enne.

La dinamica dell’incidente ha ricordato quanto accaduto al Mugello quattro mesi fa, quando durante le qualifiche della Moto3 lo svizzero Jason Duspasquier (17 anni) cadde all’uscita della curva “arrabbiata 2” e venne travolto da due piloti che sopraggiungevano. Hugo Millan aveva invece la stessa età di Dean Berta Vinales quando lo scorso 25 luglio perse la vita al Motorland Aragon. In quella circostanza il giovane era volato via mentre si trovava nelle prime posizioni, venendo investito mentre dopo essersi rialzato stava cercando di mettersi in salvo.