“Ilary Blasi caciottara”: le polemiche per le parole del giornalista su Twitter

Ha fatto discutere e non poco il tweet pubblicato da Davide Maggio, giornalista di mediaMai, su Ilary Blasi e la notizia della sua separazione da Francesco Totti.

Com’è che Ilary definiva la notizia della fine del matrimonio con Totti, lanciata mesi fa da @_DAGOSPIA_ e ripresa a ruota da altre testate?! Ah, si, FIGURADIMERDA. Caciottara. #RispettoPerLaStampa — Davide Maggio (@davidemaggio) July 11, 2022

Davide Maggio fa scatenare Twitter: “Ilary Blasi, una caciottara”

“Caciottara”. Questo l’appellativo usato per definire Ilary Blasi. Le parole di Maggio hanno però fatto infuriare gli utenti affezionati alla showgirl, che hanno subito risposto alla provocazione. “Ma un po’ di rispetto no?! Ci sono tre figli in mezzo ed è logico che loro volevano superare tutto per il bene dei figli! Spero che Ilary ti asfalterà per bene!”, scrive un utente. “Guarda che non vi doveva niente. Il suo divorzio non riguarda nessuno che non sia lei, ed era autorizzata a mentire quanto le pareva. Non era una questione di interesse nazionale, era ed è vita privata. Cerchiamo di recuperare il senso della misura”, twitta un’altra persona. “Si chiama “gestire una situazione delicata come una separazione nel proprio privato”. Capisco che i giornali e i siti di gossip facciano il loro lavoro, ma davanti a certe situazioni, l’interesse per i soldi dovrebbe fare un passo indietro”. Il tema centrale è, naturalmente, la fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, così l’annuncio della vip all’Ansa che ha letteralmente “spezzato i cuori” dei numerosi fan della coppia.