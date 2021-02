Una frana del terreno su cui è costruito il cimitero di Camogli, un comune alle porte di Genova, ha fatto finire in mare circa duecento bare e due cappelle, con tanto di salme all’interno. Non è stato un evento del tutto inaspettato, tanto che sul posto si erano recati alcuni operai dopo che dei rumori avevano fatto insospettire i responsabili del cimitero. Un cimitero anche piuttosto ambito, proprio per la sua posizione sulla scogliera, quasi a picco sul mare, a un altezza di 50 metri. Immediatamente si sono recate sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Rapallo per mettere in sicurezza le bare rimaste in bilico, mentre il nucleo sommozzatori è intervenuto per il recupero di quelle finite in acqua. Con loro c’è anche il nucleo Nbcr per la prevenzione del rischio biologico. Fortunamente invece non si è registrato alcun ferito, né tra i lavoratori che erano lì e hanno ripreso quanto accadeva con il telefonino, né tra chi potesse essere sulla costa.

Come detto, alcuni rumori avevano insospettito le Autorità. Ha detto infatti al Secolo XIX Tino Revello, assessore comunale ai Lavori pubblici: “La zona era sotto controllo, monitorata e transennata da qualche giorno perché si sentivano scricchiolii”, forse causati dalla mareggiata, che avrebbe scavato circa 50 cm nella roccia. Ma comunque, almeno per gli operai, era tutto abbastanza chiaro. Nel video si sentono alcuni di loro che pochi istanti prima del cedimento dicono: “Sta andando via il cimitero, la parte centrale, tra l’angolo e la parte centrale. Sta andando giù, anche i gabbiani l’hanno capito, stanno scendendo dal tetto. Noi siamo sui tetti, sta andando”.

Ora, mentre i cittadini e i famigliari dei defunti stanno protestando, si sta studiando il modo migliore per recuperare tutte le salme e le bare (alcune sono state già trovate, portate dalla corrente verso il porticciolo della città). In contemporanea si sta verificando se la zona sia in questo momento in sicurezza, soprattuto per le abitazioni non troppo distanti dal cimitero di Camogli.