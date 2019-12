Il giudice che “assolve” il prof dei tweet su Hitler

Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Siena Roberta Malavasi ha respinto l’ordinanza di sequestro del profilo Twitter del docente dell’Università di Siena Emanuele Castrucci perché nei tweet in cui il professore dava voce al Führer, facendogli dire “vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo” e definendolo “difensore della civiltà europea” non ci sarebbero gli estremi del reato di propaganda e istigazione all’odio razziale.

Il giudice che “assolve” il prof dei tweet pro Hitler

Scrive oggi La Nazione che per il GIP non ci sono elementi concreti, ma solo una rilettura storica e apologetica della figura di Hitler. La richiesta della procura, firmata dal procuratore capo Salvatore Vitello, aveva chiesto, tramite la polizia postale, di bloccare il profilo del professore di filosofia del diritto, appellandosi all’articolo 604 bis del codice penale. “Pur rispettando la decisione del gip – è la replica del procuratore di Siena tramite le colonne della ‘Nazione’ – noi dissentiamo da questa interpretazione. Ritenendo che ci sia istigazione all’odio razziale, con la foto di Hitler che è un’ulteriore prova a sostegno. Quel tweet è stato poi rimosso dal professore. Per questo presenteremo ricorso al tribunale del Riesame chiedendo il sequestro del profilo”.

L’ordinanza della procura non aveva avuto conseguenze pratiche, il professor Castrucci aveva tranquillamente continuato a twittare; l’ultimo cinguettio è la riproposizione di un’intervista al filosofo romeno Emile Cioran, studioso di Martin Heidegger. La richiesta di sequestro è uno dei tasselli dell’indagine della procura sul professor Castrucci. Così come quel tweet su Hitler è stato il fattore scatenante della reazione dell’Università di Siena. Con il rettore Francesco Frati che ha presentato un esposto, appellandosi alla legge Fiano che prevede il reato di negazionismo di genocidi e crimini di guerra. Il rettore ha nominato un nuovo consiglio di disciplina dell’ateneo, chiamato a esaminare il caso del docente e a discutere dei provvedimenti da adottare: il rettore ha proposto la destituzione del professore, in pratica il suo licenziamento, e lo ha nel frattempo sospeso dagli esami.

Castrucci sospeso dall’Università di Siena

Castrucci ha replicato via mail ai giornalisti ribadendo la sua linea di “libertà di opinioni espresse fuori dall’attività didattica” e ripetendo di “non aver mai negato l’Olocausto, né esaltato il nazismo”. In attesa delle determinazioni che prenderà il collegio di disciplina, con le eventuali sanzioni, il rettore Frati ha firmato un decreto con cui ha sospeso il professore Castrucci dall’attività accademica e didattica. Ciò comporta la sospensione del professore dalla prossima sessione di esami, che avrebbe dovuto tenere domani, dal ricevimento degli studenti e dalle lezioni. Castrucci è salito agli onori delle cronache per un tweet dedicato ad Adolf Hitler con una simpatica immaginetta del Fuhrer a corredo di questo commento: «vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo».

Un post simile, ma con la foto di un Hitler invecchiato, era stato pubblicato da Castrucci l’11 ottobre. Il nostro ama ripetersi spesso visto che il tweet oggetto dello scandalo di oggi era stato già pubblicato, identico, il 25 settembre. Nessuno però all’Università di Siena se n’era accorto.

Eppure secondo AdnKronos «su Wikipedia, il professore Emanuele Castrucci viene oggi definito “antisemita e allievo di Roman Schnur”, spiegando che “ha contribuito alla diffusione in Italia del pensiero di Carl Schmitt” curando l’edizioni di alcuni volumi del controverso filosofo e giurista tedesco accusato di simpatie filonaziste per la giustificazione della politica espansionistica di Adolf Hitler». Emanuele Castrucci – conclude AdnKronos – «ha già scritto simili giudizi su Hitler in passato sui social ed anche nei suoi saggi».

Ma è solo la punta del proverbiale iceberg. Perché scorrendo il profilo Twitter del docente universitario si trova anche di peggio. Ad esempio la solidarietà ad Ursula Haverbeck, negazionista dell’Olocausto. Oppure una foto di David Irving in manette il giorno del suo arresto. Storico britannico e ammiratore del Partito Nazionalsocialista di Hilter Irving è uno degli esponenti di punta del revisionismo negazionista.

Ma l’antisemitismo di Castrucci si declina anche con citazioni, meme e disegni. Ad esempio «non c’è nulla che gli ebrei temano di più che un popolo unito», concetto che il docente universitario ripropone spesso e volentieri. La frase è una citazione di Corneliu Zelea Codreanu, il fascista rumeno fondatore della Guardia di ferro.

L’ebreo come nemico “naturale” per l’Occidente. Non mancano i protocolli dei Savi di Sion, a proposito dei quali Castrucci scrive: «ciò che importa non è sapere chi siano i veri autori del documento, perché potrebbe davvero trattarsi di un “falso” in senso tecnico, ma la domanda: i fatti descritti in esso sono veri o sono falsi? Dal momento che quanto accade oggi nel mondo è la prova evidente che sono veri».

C’è poi la propaganda antisemita spicciola: quella fatta con le caricature dell’ebreo con il nasone intento a fregarsi le mani. In una l’ebreo di turno viene indicato come il responsabile di una serie di “crimini” quali: pornografia, femminismo, decadenza culturale, globalismo, comunismo, usura, bugie, “l’olocausto” tra virgolette nel senso di narrazione inventata sulla Shoah, cambiamento climatico e frontiere aperte.

In un’altra vignetta un ricco ebreo porta al guinzaglio la Russia sovietica. Il commento di Castrucci è il seguente: «un secolo dopo sono sempre loro». E non sta certo parlando dell’Unione Sovietica. Non sono 200 insulti al giorno alla senatrice Segre, ma un insulto al “giudeo” Castrucci non se lo fa mancare mai.

E ancora Soros e Marx presentati come “due differenti modelli di disastro ebraico”, con tanto di arcobaleno LGBT sullo sfondo.

Trotsky viene presentato invece come esempio di “lucida malvagità giudaica” in un Tweet del 20 novembre scorso. In passato aveva parlato invece di “millenaria invidia giudaica”. Altrove di “eterno satanismo giudaico”.

Un mese prima invece Castrucci raccontava ai suoi follower dell’Insituto per la ricerca sessuale di Berlino, diretto “dagli ebrei Magnus Hirschfeld e Artur Kronfeld” e presentato come la prima clinica per persone trans. All’Institut für Sexualwissenschaft si combatteva anche per i diritti degli omosessuali. Fino a che Hitler e Goebbels non decisero che era giunto il momento di risolvere il problema dei degenerati. L’Istituto venne saccheggiato, i libri dati alle fiamme. Di lì a poco per gli omosessuali si aprirono le porte dei campi di concentramento. Oggi Castrucci ride e fa battute su Don Biancalani che va a prendere cazzi in Corea del Nord.

Gli ebrei per Castrucci sembrano davvero rappresentare il male assoluto. C’è un tweet dedicato alla “truffa giudeo-massonica della creazione del denaro” oppure quando scriveva che «la forza dei Giudei è nella loro millenaria capacità strategica di infiltrazione. Abilità nell’impostare la propria strategia evolutiva di dominio accompagnata a sostanziale miscredenza dietro una religione di facciata».

Non manca la citazione di Chesterton preferita da Matteo Salvini (che però lui non stima troppo per via delle simpatie nei confronti di Israele) e Giorgia Meloni. Un must per il sovranista che non deve chiedere mai ma che è sempre pronto a sguainare la spada per difendere l’identità genetica dei popoli europei.

