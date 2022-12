Il giornalista sportivo statunitense Grant Wahl è morto in Qatar

Il giornalista sportivo statunitense Grant Wahl è morto venerdì sera mentre per lavoro stava assistendo alla partita tra Olanda e Argentina ai Mondiali di calcio in Qatar. Wahl aveva 48 anni e si è sentito male verso la fine della partita, è morto dopo essere stato portato in ospedale a causa del malore. Alcune notizie pubblicate sui principali giornali internazionali parlano di un attacco cardiaco ma non si conoscono con precisione le cause del malore e della morte. Tim Scanlan, il suo agente, ha confermato la morte di Wahl in alcune interviste ai media e ha detto che da alcuni giorni Wahl non riusciva a dormire bene. Lo stesso Wahl aveva dichiarato di essere stato poco bene nei giorni scorsi: «Tre settimane di poco sonno, stress elevato e molto lavoro possono farti questo».

Wahl lavorava per CBS Sports e aveva lavorato a lungo per Sport Illustrated.

Grant Wahl leaves the world a sterling example of how to work with compassion, vigor, and humanity.

And how to live life that way, too. @jon_wertheim on the former Sports Illustrated senior writer, colleague, and friend https://t.co/29Hf5qXwU6

— Sports Illustrated (@SInow) December 10, 2022