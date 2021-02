I 7 obiettivi del programma del governo Draghi

Fisco, Ambiente, Scuola, Giustizia, Innovazione Digitale, Vaccini e Cantieri: sono i 7 obiettivi sui quali Draghi premerà il pedale dell’acceleratore nel suo programma di governo. Il Corriere fa il punto della situazione. Per quanto riguarda la riforma fiscale è possibile che venga ultriormente ridotto il cuneo fiscale:

È ipotizzabile una riduzione ulteriore del cuneo fiscale, comunque all’insegna della progressività dell’imposta. Se si dovesse ridurre il carico fiscale sui redditi sotto i 40-50.000 euro il minor gettito potrebbe essere compensato da norme nuove contro l’evasione fiscale o dallo spostamento del carico della tassazione dai redditi ai consumi

Grande importanza, che avrà una ricaduta in ogni settore, avrà l’ambiente. Non a caso il ministro della Transizione Ecologica avrà in mano una buona fetta dei miliardi del Recovery Fund in arrivo dall’Europa:

Il nuovo ministro Roberto Cingolani dovrà impostare la spesa di almeno 77 miliardi di euro, il 37% del Recovery italiano: il suo nuovo ministero imperniato sulle competenze dell’Ambiente acquisirà deleghe dal Mise e forse anche dai Trasporti. E proprio insieme al neo ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e al ministro Vittorio Colao, che si dovrà occupare della Transizione digitale del Paese, Cingolani dovrà impostare una strategia di lungo periodo di crescita sostenibile

Di cosa si occuperà Colao nello specifico? Il ministro della transizione digitale avrà un ruolo decisivo anche per lo svecchiamento della Pubblica Amministrazione:

Nei piani di Colao sono centrali il completamento della rete a banda larga, complementare con l’infrastruttura mobile del 5G: un doppio binario che dovrebbe portare anche a modernizzare la Pubblica amministrazione, altra riforma chiave del governo Draghi, in testa alla richieste della Commissione europea insieme alla riforma della giustizia civile.

Se le prime parole di Draghi sulla scuola hanno riguardato la possibilità di allungare il calendario scolastico fino a luglio il neo presidente del Consiglio ha anche altre idee in merito:

Prevista anche una riscrittura totale della parte dedicata dal Recovery plan all’istruzione con l’introduzione diriforme a costo zero come la valutazione degli insegnanti e l’introduzione di criteri di merito e di efficienza, oltre alla formazione digitale. Previsto anche un intervento sulle cattedre, erano 10.000 mila quelle vacanti all’inizio dell’anno scolastico

Per quanto riguarda la Giustizia i temi principale sono la prescrizione e una maggiore efficienza della giustizia civile. In merito alle opere pubbliche potrebbe realizzarsi una riforma del codice degli appalti, sulla scorta del modello Genova. E infine il cambio di passo per la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. L’obiettivo è quello di arrivare ad almeno 300.000 vaccini al giorno, coinvolgendo anche i medici di famiglia