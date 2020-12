Il timelapse della congiunzione Giove-Saturno

Anche Google ieri ha celebrato con un doodle la storica congiunzione fra Giove e Saturno, un evento astronomico che non avveniva da 4 secoli e che potremo ammirare solo fra altri 60 anni. Google ha infatti dedicato il suo logo all’allineamento dei pianeti che ieri 21 dicembre si è trovato al suo culmine, “un evento straordinario che si ripeterà solo nel 2080” ed è “tanto imperdibile quanto fugace”, sottolinea l’Istituto Nazionale di Astrofisica spiegando che “i due pianeti restano visibili meno di due ore prima di scomparire dietro la linea dell’orizzonte”. Il rendez vous è visibile per poche ore, poi, “dalla sera successiva Giove e Saturno cominciano di nuovo ad allontanarsi lentamente nel cielo, procedendo lungo le loro orbite”, spiega ancora l’Inaf. In questo video in timelapse potete ammirare i due pianeti “a braccetto” nel cielo: