Un flash mob come quelli a cui eravamo abituati prima della pandemia, quello del coro del teatro La Fenice che ha improvvisato un vero e proprio concerto di mezz’ora presso l’hub vaccinale dell’Ulss 3 Serenissima di Venezia. Tutto a sorpresa visto che i cantanti si erano messi in fila per la vaccinazione come tutti gli altri.

Il coro del teatro La Fenice e il concerto a sorpresa nell’hub vaccinale | VIDEO

🎭 Stamattina all’Ulss3 Veneto ci siamo accomodati in mezzo a tutti coloro che stavano per vaccinarsi.. e ad un certo punto abbiamo iniziato a cantare per sostenere con la Musica tutto il personale sanitario al fronte per tutti noi 🎭@comunevenezia @LuigiBrugnaro pic.twitter.com/nIJGycQl1s — Teatro La Fenice (@teatrolafenice) December 10, 2021

Il coro si è dunque mescolato con il resto dei vaccinandi attendendo la terza dose, ma poi, verso mezzogiorno, si è svelato e mettendosi in posizione ha iniziato il concerto: “Grazie, sanitari. La Fenice” è apparso sul tabellone nella sala rivelando la motivazione dietro il flash mob. Alcuni dei cantanti poi si sono vaccinati davvero. “L’inno nazionale esploso a sorpresa con le voci magiche del Coro – ha commentato il dg dell’azienda Edgardo Contato – ci ha fatto venire i brividi. Non ci poteva essere ringraziamento più nobile e più toccante. La Fenice che rinasce dalla cenere è il simbolo più bello della nostra speranza: vaccinandoci, possiamo vincere la sfida contro il contagio e rinascere finalmente, insieme ad una vita normale e piena”. E anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia ha espresso la sua ammirazione: “Penso che questo straordinario gesto rimarrà nella storia del Covid e non solo in Veneto e in Italia, perché la Fenice, che ringrazio, è un’istituzione di caratura mondiale e la situazione che si è creata grazie al suo coro è uno straordinario messaggio di gratitudine, ottimismo, resilienza”. Gli applausi sono stati numerosi, da parte di tutti.