Sul palco dell’Ariston con “A muso duro” di Pierangelo Bertoli, insieme a Sangiovanni, Fiorella Mannoia partecipa alla quinta esibizione della quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle Cover. Entrata per la seconda strofa della canzone dopo un applauso del pubblico “chiamato” dal suo duettante, ha subito rubato la scena. Al termine dell’esibizione un lungo abbraccio tra i due e tutta l’emozione di essere lì: “Questo palco mi fa un effetto che non si spiega, Amadeus, mi manca il respiro. Nonostante tutti questi anni non mi sono ancora abituata”. Un duetto che ha convinto nonostante la differenza di età tra i due cantanti, complice la scelta di una canzone intramontabile della musica italiana.

Fiorella Mannoia e Sangiovanni a Sanremo, la “strana coppia” che funziona con “A muso duro”

“Grazie a Sangio per avermi invitato – ha detto Mannoia – e per aver scelto questa canzone. Canzoni come queste annullano qualsiasi barriera anagrafica. Le nuove generazioni hanno bisogno di questi classici perché se non sanno da dove veniamo non possono sapere dove andiamo”. Prima di congedarsi ha voluto ricordare un anniversario importante per la sua carriera: “Il 4 febbraio 1987 io in questo palco cantai su questo palco Quello che le donne non dicono, proprio questo giorno”. Sono esattamente 35 anni che la sua classe incanta Sanremo.