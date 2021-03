Cosa ci faceva Belen alla festa senza mascherina a Milano?

Dopo il rave alla Darsena di Milano anche un altro evento, in cui erano presenti almeno 400 persone, senza mascherina, ha fatto discutere: si tratta dell’inaugurazione del Sanctuary all’ex scalo ferroviario di Lambrate, locale che già da oggi sarà di nuovo chiuso per le nuove disposizioni della zona arancione in vigore in Lombardia. Il Messaggero racconta che alla festa era presente anche Belen Rodriguez, anche se non si trovava nella zona in cui tutti ballavano senza mascherina:

Belen, arrivata con degli amici, ha mangiato in un’area a lei riservata – ma poco distante dai tavoli e dal resto della folla – e ha pubblicato numerose stories sul suo profilo Instagram

I social ci hanno messo lo zampino rivelando l’assembramento che gli organizzatori e lo staff del Sanctuary avrebbero preferito non fosse troppo pubblicizzato:

I Pr e lo staff, inoltre, si sono limitati a riprendere e mostrare solo il pubblico seduto ordinatamente ai tavoli, evitando di fornire il pretesto per una polemica che riecheggiasse quella del rave abusivo in Darsena. Eppure le stesse “stories” di Belen, mostravano gruppi di persone intente a ballare, senza mascherina. «Sì, è vero, ad un tratto si è iniziato a ballare e abbiamo avuto la sensazione che fosse davvero troppo, anche perché non c’era motivo di togliersi la mascherina», ha raccontato una ragazza che era presente all’evento e che ha preferito andare via dopo mezz’ora.

Che senso ha mentre si va incontro alla terza ondata inaugurare un locale che oltretutto dovrà rimanere chiuso già il giorno dopo l’apertura?