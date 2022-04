Gli imbarazzanti titoli sul “pancino sospetto” di Federica Pellegrini

Tantissimi quotidiani online hanno pubblicato una non-notizia (perché non c’è nulla di confermato) sulla presunta gravidanza dell’ex nuotatrice. Basandosi su una foto in costume

Dovevano essere gli anni dell’evoluzione digitale, quelli in cui ci sarebbe stata una svolta sul modo di raccontare determinate notizie e scegliere un modo corretto per farlo. Perché oggi, con i social che amplificano la portata di qualsiasi cosa, anche le scelte linguistiche (oltre che quelle sulle notizie) dovrebbero essere molto più accurate e rispettose, soprattutto quando non vi è contezza e certezza delle veridicità di una tesi sostenuta. E, invece, nel 2022 ci troviamo ancora di fronte a titoli che parlano di “pancino sospetto”. Questa volta (ancora una volta) è toccato a Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini e gli imbarazzanti titoli sul “pancino sospetto”

Sono tantissimi i quotidiani online che hanno pubblicato questa presunta notizia di una presunta gravidanza di Federica Pellegrini. Articoli e titoli desunti da una serie di commenti social partiti dalla pubblicazione di una fotografia in piscina durante una vacanza in Sicilia dell’ex nuotatrice con il suo compagno Matteo Giunta. E da lì si è alimentato quell’imbarazzante tam tam che ha portato a titoli imbarazzanti sul “pancino sospetto”. Ecco alcuni esempi.

Siti di informazione e aggregatori di notizie che hanno scritto articoli sulla presunta gravidanza utilizzando quell’imbarazzante escamotage del “pancino sospetto”. Il tutto ricalca un fenomeno che prosegue da anni sugli organi di “informazione” e che ricalca sempre di più l’involuzione delle notizie trattate dai quotidiani a temi di dibattito da bar social. Dei peggiori dei bar social.

Ovviamente se e quando Federica Pellegrini rimarrà incinta sarà una notizia da trattare e affrontare, vista la sua popolarità a livello mondiale e il suo esser stato simbolo di un’epopea sportiva fatta di clamorosi successi nel mondo del nuoto. Ma, fino a quel momento – e deciderà lei se e quando comunicarlo – offrire ai lettori titoli e non-notizie basate su “pancini sospetti” che sarebbero trapelati da immagini in costume, a bordo piscina, pubblicate sui social è un puro esercizio di acchiappa-click.