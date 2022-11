Almeno sei persone sono morte a causa di una forte esplosione a Istanbul

C’è stata una forte esplosione in una zona centrale della parte europea di Istanbul, in Turchia, attorno alle 16:20 del pomeriggio ora locale. Le autorità turche avevano comunicato poco dopo l’esplosione che diverse persone sono rimaste uccise, mentre la causa dell’esplosione non è ancora chiara. Il governatore di Istanbul, Ali Yerlikaya, poco dopo l’esplosione aveva dato la notizia su Twitter scrivendo che «ci sono morti e feriti» ma senza dare notizie più dettagliate. Poi ha scritto in un tweet che l’esplosione ha causato quattro morti e che i feriti sarebbero 38.

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022

L’ultimo aggiornamento pubblicato su Twitter dal governatore Yerlikaya parla di sei morti e 53 feriti.

Bugün İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada maalesef ölü sayımız 6’ya, yaralı sayımız 53’e yükseldi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022



Sui social sono stati diffusi i video del momento dell’esplosioni, alcuni girati dalle persone che stavano camminando lungo la strada e altri ripresi da telecamere di sorveglianza. La tv statale turca, RTÜK, ha comunicato che «è stato imposto un divieto di trasmissione» a tutti i media del paese, per questo le informazioni a riguardo potrebbero essere molto limitare o poco chiare. Il presidente della RTÜK ha detto: «Stiamo seguendo da vicino gli sviluppi. Per favore, non fare affidamento su informazioni di fonte incerta, ma solo sulle informazioni da fonti affidabili. Non diffondiamo informazioni false», come riporta il sito di notizie Mynet su Twitter.

İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur. pic.twitter.com/M09pddfOUc — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) November 13, 2022

Non è ancora chiaro il motivo dell’esplosione a Istanbul

Mynet sta pubblicando alcuni aggiornamenti su quanto accaduto sull’account Twitter. In un tweet Mynet ha scritto che le autorità turche sospettano che possa essersi trattato di un attacco terroristico e che per questo stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza per cercare di identificare la persona che ha posizionato l’esplosivo. Il presidente turco Erdogan ha confermato la notizia della morte di sei persone e ha detto che «si è trattato di un vile attentato».