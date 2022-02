Eminem si inginocchia al Super Bowl contro il razzismo (andando contro le richieste della NFL) | VIDEO

Un gesto fortemente simbolico, nonostante gli organizzatori avessero chiesto di non rendersi protagonisti di “mozioni” politiche durante l’esibizione a tutti i partecipanti. Ma quel gesto non è di lotta politica, bensì social. E così Eminem ha deciso di omaggiare le lotta contro il razzismo inginocchiandosi al termine della sua performance sul palco del SoFi Stadium di Inglewood, in California, durante lo show di metà partita del Super Bowl.

The NFL told Eminem not to take a knee during the #SuperBowl halftime show.

He did so anyways.

pic.twitter.com/FNm9FRlArL

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 14, 2022