È veramente a rischio la presenza di Gianluca Grignani nella serata cover di Sanremo?

Oggi è la serata delle cover al Festival di Sanremo. Tra i tanti artisti in gara, anche tanti duetti. Tra i più attesi c’è sicuramente quello che vedrà sul palco del Teatro Ariston Irama e Gianluca Grignani. Nelle ultime ore, però, si sono diffuse alcune voci che pongono dei dubbi sulla presenza del cantautore milanese. Il motivo? Una presunta discussione (che avrebbe portato all’impossibilità di effettuare diverse prove prima della diretta di questa sera) sulla scelta del brano per l’esibizione in coppia.

Grignani a Sanremo, il giallo sulla sua presenza nella serata cover

A riportare questo retroscena è il quotidiano Il Messaggero che parla di divergenze sulla scelta del brano. Irama – il cantante in gara – avrebbe optato per “Destinazione Paradiso” (brano con cui esordì proprio lo stesso Grignani a Sanremo Giovani nel 1995, arrivando al sesto posto), mentre il cantautore meneghino avrebbe spinto per “La mia storia tra le dita”, forse uno dei brani più riconosciuti a livello nazionale. Insomma, ci sarebbero state delle tensioni. E, secondo il quotidiano romano, la sua presenza è in dubbio per la serata cover di oggi.

Ma andando a vedere le ultime pubblicazioni social fatte da Gianluca Grignani, sembra che l’eventuale discussione con Irama si sia risolta e che non è in programma alcuna lite in stile Morgan-Bugo di due anni fa.

Una storia con all’interno un video che risale a Sanremo 2015, quando Grignani era in gara (nella sua ultima apparizione sul palco dell’Ariston) con il brano “Sogni infranti” che chiuse all’ottavo posto della classifica finale. E in quell’edizione, il cantautore milanese si esibì nella serata cover con un omaggio a Luigi Tenco, cantando “Vedrai Vedrai”. E quella storia social parla chiaro, con l’hashtag Aspettando Sanremo 2022. Insomma, se discussione c’è stata il tutto è già stato risolto. E questa sera sarà lì. Al fianco di Irama.

(foto: da Instagram)