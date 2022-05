La rivincita di Diodato: “Fai rumore” all’Eurovision dopo l’Arena di Verona deserta per il COVID |VIDEO

Dopo aver cantato la sua “Fai rumore” in un’Arena di Verona vuota per il Covid nella versione virtuale dell’Eurovision nel 2020, Diodato si esibisce sul palco di Torino

“Vedo questa partecipazione come la bella chiusura di un cerchio, dopo questi due anni e tutte dopo le trasformazioni che ha avuto questa canzone, mi piace riportarla qui”: parole di Diodato, che ha finalmente potuto cantare sul palco dell’Eurovision la canzone con la quale ha vinto il Festival di Sanremo 2020: poco dopo il suo trionfo con “Fai rumore”, in tutta Europa esplose la pandemia da Coronavirus, e l’evento fu annullato, sostituito da una versione virtuale alla quale Diodato partecipò cantando all’Arena di verona, vuota per l’occasione.

La rivincita di Diodato: “Fai rumore” all’Eurovision dopo l’Arena di Verona deserta per il COVID

“Io sono stato fortunato – dice in conferenza stampa – perché ho avuto la possibilità di comunicare con l’Italia e con il mondo intero. Ancora oggi ho difficoltà ad andare a leggere tutti i messaggi arrivati durante l’esibizione, perché erano potentissimi e venivano da tutto il mondo. La sensazione che mi è rimasta è quella di aver fatto parte di una emozione comune, collettiva: non ero solo io in quell’Arena”. Il suo ricordo di quella surreale giornata è ancora vivido: “Ero stato chiuso in casa per molto tempo e ancora ricordo il viaggio e l’arrivo nell’Arena. C’era l’aria, la voce che tornavo indietro. C’era anche la paura. Mentre facevo le prove pensavo: chissà ce tutto questo arriverà? Ho sentito di far parte di una comunità”.

Ma non c’è tempo di guardare al passato che subito Diodato si proietta verso i suoi progetti futuri: “Sono in studio a registrare nuove canzoni e sono anche molto contento di quello che sta venendo fuori. Il disco potrebbe uscire molto presto. Arriverà anche un tour europeo a settembre, ed è una cosa che mi rimette in connessione con tutto ciò che mi ha portato a fare musica”.

(immagine di copertina: screenshot Eurovision)