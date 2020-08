Robert Trump, 72 anni, fratello più giovane di Donald, è morto. Lo ha annunciato in una nota lo stesso presidente degli Stati Uniti. “E’ con il cuore pesante che informo che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto in pace questa notte. Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico”.

Di cosa è morto Robert Trump

“Ci mancherà molto, ma ci incontreremo di nuovo – ha continuato Trump – Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre. Robert, ti voglio bene, riposa in pace”. Due giorni fa, il presidente aveva visitato il fratello in un ospedale di New York e i media avevano definito gravi le sue condizioni, anche se nessun dettaglio sulla malattia di cui soffriva è stato reso noto. Robert Trump avrebbe compiuto 72 anni il prossimo 26 agosto.

President Trump on his brother Robert: I have a wonderful brother. We’ve had a great relationship for a long time. He’s in the hospital right now. pic.twitter.com/JQnSLUiRlg — Wojciech Pawelczyk (@Woj_Pawelczyk) August 14, 2020

Secondo il New York Times che cita “uno stretto amico di famiglia “la causa della morte di Robert Trump, il fratello minore del presidente Usa, sarebbe legata a una recente caduta: Robert – che prendeva fluidificanti del sangue – aveva avuto delle emorragie cerebrali iniziate dopo una recente caduta. Nelle ultime settimane, sempre secondo la stessa fonte, non era in grado di parlare al telefono. Il presidente Usa, che venerdì era andato a trovare il fratello in ospedale a New York, aveva detto che Robert stava attraversando “un periodo difficile”, ma non aveva aggiunto particolari. Anche la Casa Bianca nel dare notizia del decesso non ha reso noto la causa della morte.

