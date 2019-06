Cos’è la storia delle donne che scadono a 29 anni

Ma che cos’è questa storia delle donne che scadono a 29 anni? Se vi capita di aprire Twitter questa mattina la domanda rimbalza un po’ dovunque. Niente paura: non si tratta di un nuovo studio dell’OMS o di qualche scoperta pubblicata su qualche prestigiosa rivista scientifica. È semplicemente l’opinione maschilista e sessista di uno che ritiene che superata una certa età le donne non siano più attraenti ed inizino a “scadere”. Un po’ come se fossero una confezione di latte o di yoghurt.

Donne: controllate bene la data di scadenza

Il tutto inizia con un tweet di L’Aliena (@lucianadc90) che racconta di un 40enne “che va ancora in giro per feste chiaramente non per la sua età, vestito da Sfera E Basta” il quale le avrebbe detto: «io sono abituato a quelle che hanno massimo 29 anni, dopodiché le donne scadono. Le 18enni me la danno sempre». Una dichiarazione che lascia il tempo che trova, soprattutto perché rilasciata durante una festa e quindi magari non proprio in un momento di lucidità. In fondo chi di noi non ha avuto l’amico saputo (nonché scapolo inveterato) che in momento di illuminazione alcolica e misogina ha “scoperto” che le donne tendono ad invecchiare? Io avevo un amico che la chiamava teoria del decadimento e aveva fissato l’età limite a 25 anni. A sua discolpa però posso dire che quando partorì questa incredibile scoperta di anni ne aveva appena 27.

Il fatto che anche gli uomini invecchino, alcuni assai malamente, non rappresenta un problema. Perché ci sono sempre donne giovani (meglio se nella fascia d’età 18-29) pronte ad offrirsi “in dono”. La cosa avrebbe potuto finire qui, come una specie di spacconata da 40enne che è ridotto a provarci con le 18enni perché le sue coetanee lo schifano e quindi si inventa che in realtà quelle dai trent’anni in su è lui a non volerle.

Ma ad un certo punto arriva un tale a spiegare che non è affatto vero che donne e uomini invecchiano allo stesso modo. Il nostro eroe spiega che «le donne dopo i 29 anni scadono, punto». E via un elenco di fatti ed elementi oggettivi che lo dimostrano «le tette non sono più le stesse, il culo non è più lo stesso, la pelle non è più la stessa».

Inutile dire che agli uomini dopo una certa età succede ben di peggio: c’è chi inizia a mettere su una discreta panza, chi perde tutti o quasi i capelli ed è costretto a ricorrere a riporti fantasiosi e chi invece inizia ad avere altri problemi estetici.

Cosa fare se avete una donna “scaduta” in casa

Curiosamente però solo le donne scadono. Un termine che dà l’idea di quanto la donna venga considerata una sorta di oggetto o peggio, di bene di consumo. Chissà, forse mettendole in freezer forse si riesce in qualche modo a prolungarne “l’utilità” oltre la data di scadenza dei 29 anni. Perché è evidente che il trollone autore del tweet sta pensando ad un solo possibile “utilizzo” di donne, simpaticamente ridotte a parti anatomiche.

Nelle reply al tweet c’è chi ha postato foto di donne over 30 che dovrebbero essere “scadute” da un pezzo ma che invece dimostrano di essere in splendida forma. È una reazione sbagliata, perché segue lo stesso ragionamento dei teorici della “scadenza”. Vale a dire che limita il periodo “utile” delle donne alla durata estetica del loro involucro esterno. Ma appunto tutti i corpi invecchiano, chi “meglio” chi “peggio” (secondo i rigidi canoni estetici dell’industria della bellezza) ma non per questo dopo i trent’anni siamo per la maggior parte da buttare.

Il tweet è infelice e soprattutto incredibilmente sessista. Ma per fortuna le donne non hanno più bisogno di uomini che le dicano come devono apparire per poter essere alla “loro altezza”. Rimane un ultima questione da affrontare prima di chiudere l’argomento. E se a far scadere le donne – ovvero a deteriorarle – fossero proprio certi uomini?