Coronavirus: le speranze di cura con i farmaci antivirali e antinfiammatori

Le cure per pazienti con Covid-19, la malattia da nuovo Coronavirus SARS-COV-2, vengono in primo luogo dai lavori pubblicati da ricercatori e medici di Wuhan, la prima città colpita dalla pandemia. Dopo la vicenda della cura 47D11 che viene dall’Olanda, il Corriere della Sera le riepiloga oggi in un articolo a firma di Margherita De Bac:

Non esistono antivirali specifici contro il coronavirus Sars-CoV-2. Fin dall’inizio dei focolai verificatisi in Cina, i medici hanno fatto ricorso a molecole studiate e già in commercio per combattere infezioni di altro tipo ma causate da gruppi di agenti patogeni cui appartiene anche il nuovo «nemico», i retrovirus. Si tratta di formulazioni anti-Hiv (il virus responsabile dell’Aids) a base di Ritonavir e Lopinavir, in combinazione con vecchie sostanze antimalaria, la clorochina e l’idrossiclorochina che hanno un’azione antinfiammatoria e infatti sono utilizzati anche per l’artrite reumatoide.

Nella lista delle terapie anche un antivirale in sperimentazione in Cina, Remdesivir, studiato dall’azienda Gilead per la Sars e poi Ebola e finora consegnato gratuitamente agli ospedali che ne hanno fatto richiesta secondo la procedura dell’uso compassionevole (previsto quando non esistono alternative e se il paziente è in gravi condizioni).