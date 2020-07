Coronavirus: come proteggersi dall’infezione per via aerea

Una lettera firmata da 239 scienziati di 32 Paesi e anticipata dal New York Times spiega come una delle vie di contagio potenzialmente più pericolose sia rappresentata dalle goccioline emesse respirando e parlando, che restano a lungo sospese nell’aria e chiede all’Organizzazione Mondiale della Sanità di inserire la cosiddetta «trasmissione aerea» tra le principali cause di contagio da coronavirus. Finora l’Oms ha ritenuto questa ipotesi remota e non scientificamente dimostrata, concentrandosi su raccomandazioni legate al contatto, come il lavarsi spesso le mani. Il Corriere della Sera spiega oggi in una serie di domande e risposte come proteggersi dall’infezione per via aerea:

Che cosa sappiamo di questa possibile forma di trasmissione?

Una persona infetta produce particelle «grandi» (superiori ai 1o micron), che cadono a terra per la forza di gravità — da qui nasce la raccomandazione della distanza minima di un metro—e i cosiddetti droplet, goccioline di minuscole dimensioni trasportate dalle molecole presenti nell’ambiente. Secondo i firmatari della petizione, queste piccolissime particelle infette, in grandi quantità, potrebbero essere un importante veicolo di contagio: si tratta di un’evidenza scientifica — sottolineano — di cui è necessario prendere atto. Il rischio riguarda solo gli spazi interni?

Sì, all’esterno le goccioline emesse parlando si disperdono velocemente. Nei luoghi chiusi, con poco ricambio d’aria, può esserci invece il rischio di un accumulo di carica virale. Le probabilità di contagio dipendono anche dal tempo di permanenza delle persone. Ne è un esempio quanto accaduto il 10 marzo a Mount Vernon, nello Stato di Washington: le prove di un coro si sono trasformate in una tragedia, a causa di un solo positivo che ha contagiato 53 persone (su 61), di cui due sono morte. La situazione può essere stata aggravata dall’azione di cantare, che comporta un’emissione di goccioline superiore rispetto al semplice parlare.