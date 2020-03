Su Twitter trenda con assoluta allegria durante l’emergenza Coronavirus l’hashtag #contedimettiti. E tra chi twitta c’è anche chi minaccia di morte il presidente del Consiglio. Come ad esempio l’account Studio Bugelli Commercialista che pubblica persino una foto con la pistola bene in vista.

#contedimettiti: l’hashtag con le minacce di morte al premier

Ma non c’è mica solo lui. A parte che in tendenza ci sono molte difese del presidente del Consiglio, un gruppo di qualche centinaio di utenti con la bandierina pare essersi convinto proprio oggi a risvegliarsi per cantargliele a Giuseppe Conte.

Ad esempio questo account mette insieme un po’ di dichiarazioni parzialmente vere, esagerate o false di politici del centrodestra e di governo. Ma in realtà anche Attilio Fontana ha detto in un video che il Coronavirus era solo una semplice influenza, prima evidentemente di cambiare idea di fronte alla gravità della situazione in Lombardia.

Il riassunto della pandemia da gennaio ad oggi. Grazie a questi incompetenti siamo chiusi dentro casa mentre loro pensano a far uscire i detenuti e far sbarcare i clandestini. #coronavirus #pdm5svirus #contedimettiti pic.twitter.com/Fdw7PA1Fxe — Giuseppe Crisafi Jj 🇮🇹✝️ (@GiuseppeCrisaf1) March 14, 2020

Per non parlare naturalmente di Matteo Salvini e Giorgia Meloni: il primo il 27 febbraio invitava tutti a “riaprire, tornare alla normalità” e poi ha cambiato idea quando evidentemente Fontana gli ha spiegato la situazione in Lombardia (anche Zaia in Veneto è stato protagonista delle stesse giravolte); la seconda ha invitato i turisti a tornare in Italia in piena emergenza Coronavirus e adesso critica il decreto di Conte perché troppo blando.

Finalmente la Lombardia manda a fanculo il governicchio d’incapaci e nomina uno dei pochi che può dare un fattivo contributo: #Bertolaso

Smacco al borioso,fanatico e rancoroso #Giuseppi che nomina un altro per far dispetto al cdx!#CONTEDIMETTITI pic.twitter.com/bAjb3DogxX — Catone il censore (@censore_) March 14, 2020

Non mancano poi gli entusiasti di Bertolaso – che qualche tempo fa pronosticava una risoluzione della situazione in poche settimane, nel frattempo purtroppo passate senza che la situazione sia migliorata… – mentre il giornalista Antonello Piroso va all’attacco dell’attacco: “Chi ha ideato l’#, e ha organizzato la solita “rivolta del web” (con troll bot fake etc), dovrebbe essere messo in #quarantena”.

#CONTEDIMETTITI?

In questo momento #coronavirus #COVID2019italia #Covid_19?!?

Chi ha ideato l’#, e ha organizzato la solita “rivolta del web” (con troll bot fake etc), dovrebbe essere messo in #quarantena.

Eterna. — Antonello Piroso (@Apndp) March 15, 2020

Non manca nemmeno chi ricorda perfettamente l’evoluzione del pensiero – chiamiamola così… – di chi oggi chiede più chiusure. Naturalmente ci sono anche quelli che biasimano la decisione del governo di non “chiudere i porti”: sono sempre quelli che non si sono mai accorti che Salvini non li ha mai chiusi e non si sono nemmeno accorti che il Coronavirus non è arrivato su un barcone.

Tra parentesi, nella stessa parte politica c’è anche chi fino a ieri esultava perché gli sbarchi erano fermi a causa del Coronavirus e chi oggi si lamenta degli sbarchi che continua.

E gli sbarchi? Quelli continuano e i clandestini girano indisturbati. Spero pagherete tutto. #lamorgesedimettiti #CONTEDIMETTITI — Gabriella 🇮🇹 #VOGLIAMOVOTARE (@aspettaaspetta) March 14, 2020

Infine c’è anche chi si vanta di sapere un po’ tutte le parolacce e di cantargliele chiare a quei cattivoni del governo.

Chissà se anche questo fa parte degli effetti collaterali della quarantena.

Leggi anche: La disfida delle mascherine tra Protezione Civile e Regione Lombardia