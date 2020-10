Come sta Trump ricoverato in ospedale per COVID-19

Come sta Donald Trump dopo il ricovero per COVid-19? Il presidente degli Stati Uniti in ospedale respira senza bisogno dell’ossigeno e viene curato con il remdesivir

Come sta Donald Trump dopo il ricovero per COVid-19? Il presidente degli Stati Uniti in ospedale respira senza bisogno dell’ossigeno e viene curato con il remdesivir, un farmaco anti-virale che è stato usato con successo contro il virus Ebola come ha spiegato il medico personale del presidente americano, Sean Conley, in un breve ‘memorandum’ per la stampa. Trump oltre alla febbre mostra segni di stanchezza e, scrive il Corriere, viene trattato anche con terapie sperimentali:

A fine giornata Donald Trump è stato trasportato all’ospedale Walter Reed Medical Center, vicino a Washington, «come misura precauzionale», in seguito all’infezione di Covid-19. È salito a bordo, vestito con il solito completo blu, sull’elicottero MarineOne, dopo aver passato l’intera mattinata e il pomeriggio in quarantena alla Casa Bianca. Subito dopo è stato diffuso un breve video in cui il presidente annuncia: «Sto andando al Walter Reed Hospital; faremo in modo che le cose vadano al meglio. La First Lady sta molto bene.Ringrazio tutti, non lo dimenticherò mai». Per poi aggiungere poco dopo sempre con un video via Twitter: «Me la cavo bene». Il suo medico personale, Sean Conley, ha fatto sapere: «Per i prossimi giorni il presidente continuerà a lavorare negli uffici dell’ospedale; mostra segni di stanchezza, ma conserva un buono spirito». Secondo alcune fonti citate dalla Cnn il leader americano avrebbe la febbre. Il dottor Conley ha anche spiegato che Trump è stato subito trattato «con una singola dose di 8 grammi di Regeneron, un cocktail di anticorpi policlonali». Gli esperti spiegano che si tratta di una terapia sperimentale, spesso adottata per studiare le reazioni dei pazienti al Covid

Sean Conley, ha spiegato in una nota di aver “raccomandato” il trasferimento del tycoon in ospedale per “un ulteriore monitoraggio” dopo consultazioni con gli specialisti del Walter Reed e della Johns Hopkins University. Trump, fa sapere Conley, “non ha bisogno di ossigeno”, ma si è deciso di “iniziare la terapia con il Remdesivir”. “Ha assunto la prima dose – conclude – e sta riposando bene”. “Sta andando bene, credo. Grazie a tutti. Love!!!”, ha twittato Trump. Il tycoon, quando manca un mese esatto alle elezioni presidenziali del 3 novembre, ha lasciato ieri la Casa Bianca, intorno alle 18 ora di Washington, ed è salito in elicottero senza aiuti, in abito blu e con la mascherina indossata. In un video diffuso su Twitter ha annunciato il suo trasferimento al Walter Reed Hospital – “Penso di cavarmela bene, ma vogliamo accertarci che le cose funzionino” – e ha voluto rassicurare gli americani anche sulle condizioni di Melania (“La First Lady sta bene”). Poi ha ringraziato “tutti per il forte sostegno”. “Non lo dimenticherò mai”, ha concluso