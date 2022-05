La Fontana dell’Elefante in Piazza Duomo a Catania come un lavatoio: una dipendente al seguito del Giro d’Italia pulisce un contenitore metallico indisturbata

La Direzione del Giro d’Italia si è pubblicamente scusata con l’Amministrazione della città di Catania per le scene riprese in un video circolato sui social in cui si vede una donna dell’organizzazione della competizione lavare una tinozza di metallo nella fontana dell’Elefante in piazza Duomo. La schiuma bianca si spande nelle acque del monumento mentre la giovane prosegue indisturbata, senza che nessun passante le contesti di star deturpando un importante pezzo della città.

La donna che lava un pentolone nella fontana di Piazza del Duomo a Catania (e viene licenziata)

“Relativamente al fatto increscioso accaduto ieri in Piazza Duomo a Catania – si legge in una nota – la Direzione del Giro d’Italia comunica che, una volta appresa la situazione, ha allontanato dalla Carovana la persona responsabile. Il Giro d’Italia si scusa con la Città di Catania e condanna lo sconsiderato gesto di un singolo e vuole sottolineare come la Corsa Rosa abbia sempre prestato grande attenzione alla tutela dei monumenti e dei siti del nostro Paese oltre che a quella dell’ambiente”.