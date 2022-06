“Faccio questi venti concerti e mi fermo. Non posso rischiare troppo”: Caparezza annuncia la fine dei suoi tour per colpa dell’acufene. “Soffrendo di acufene e ipoacusia – ha detto in un’intervista al Quotidiano Nazionale – non posso più fare lunghi giri di concerti come accadeva in passato. In questi sette anni di difficoltà ho incontrato tanti colleghi che m’hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l’ho fatto ma non è cambiato alcunché. Così ho smesso di cercare cure miracolose per il mio deficit uditivo”. Al tema ha anche dedicato una canzone, Larsen, nella quale descrive il fischio che sente nell’orecchio come un “pugno sul clacson”. Nel suo brano “La Scelta” cita anche Ludwig van Beethoven, uno dei più grandi compositori al mondo nonostante la sua sordità.

Dopo anni passati a cercare una cura (ha cominciato a soffrirne nel 2015), ora la rassegnazione: “Lì per lì, quando ho scoperto di non poter più ascoltare la musica in cuffia, sono andato in crisi, pensando al mio corpo come a una prigione. Così ho provato di tutto, pillole, iniezioni, psicoterapia, ma alla fine ho capito che dovrò semplicemente tenermelo e magari pensare ad altro, distrarmi”. In che modo? Provando a rispolverare vecchie passioni: “Durante la pandemia, oltre ad essere rimasto aggrappato al progetto dell’ultimo album Exuvia, ho riacceso anche la passione mai sopita per il mondo dei fumetti. Ho seguito un corso di sceneggiatura che un giorno potrebbe dare i suoi frutti, se non in un volume grafico vero e proprio, magari in un lavoro musicale legato al pianeta della striscia disegnata”.

