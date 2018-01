Tutti i candidati nei collegi uninominali di Roma e provincia

Il Messaggero riepiloga oggi i nomi dei candidati nei collegi uninominali alla Camera e al Senato a Roma e in provincia, permettendo così un riepilogo delle sfide più importanti che andranno in scena nella Capitale. Nel collegio di Trionfale alla Camera, quello dove si candida Paolo Gentiloni, il presidente del Consiglio in carica se la vedrà con Luciano Ciocchetti e Angiolino Cirulli, mentre Liberi e Uguali candida Filippo Miraglia e Casapound Simone Di Stefano.

I candidati nei collegi uninominali alla Camera a Roma e in provincia

Tutta al femminile la sfida di Montesacro dove Marianna Madia se la vedrà con Maria Teresa Bellucci, Claudia Giacchetti e Giovanna Seddaiu; a Castel Giubileo si candida Alfredo D’Attorre per LeU ma ci sono anche Lorenzo Bonaccorsi, Annagrazia Calabria e Riccardo De Angelis. Renata Polverini è la candidata del centrodestra al Collatino: sfiderà Cesare San Mauro e Massimiliano De Toma. A Torre Angela il presidente del Partito Democratico Matteo Orfini se la vedrà con la leghista Barbara Mannucci e il M5S Lorenzo Fioramonti; quarto incomodo sarà Ambra Consolino.

Al Tuscolano Fabio Rampelli per il centrodestra sfiderà Ileana Argentin mentre a Pomezia Luigina Di Liegro se la vedrà con Guglielmo Vaccaro e Marco Bella (M5S). L’Ardeatino è il collegio in cui Patrizia Prestipino (boia chi trolla!) si troverà contrapposti Davide Bordoni (centrodestra), Daniele Piva (M5S), Antonio Bertolini (LeU) mentre a Fiumicino Tobia Zevi, portavoce di Gentiloni, sfiderà Domenico Menorello (Parisi) ed Emilio Carelli (M5S); lì Casapound candida Carlotta Chiaraluce. A Gianicolense, il collegio che voleva Giachetti, Riccardo Magi se la vedrà con Olimpia Tarzia (centrodestra), Carla Ruocco (M5S) ,EDIT: al posto di Ruocco sarà candidato Dino Giarrusso, ex Iene, Stefano Fassina (LeU). A Primavalle Cristina Maltese (PD) se la vedrà con Pasquale Calzetta (centrodestra) ed Emanuela Del Re (M5S) mentre a Guidonia Barbara Saltamartini si gioca il collegio con Sebastiano Cubeddu (M5S) e Aldo Cerroni (PD).

I candidati nei collegi uninominali al Senato a Roma e in provincia

E ancora: a Velletri Ileana Piazzoni (PD) va contro Marco Silvestroni (centrodestra) e Bianca Maria Zama (M5S) mentre a Marino Antonella Gobbo (M5S) se la vede con Maria Spena (FI) e Renzo Carella (PD). Al Senato invece il collegio Gianicolense vede Emma Bonino candidata contro Federico Iadicicco (centrodestra), Claudio Consolo (M5S) e Laura Lauri (LeU). Al Tuscolano, dove Marco Miccoli ha ritirato la candidatura, il socialista Oreste Pastorelli combatte contro la favoritissima Paola Taverna e Maria Grazia Cacciamani. Al Portuense l’avvocato Mauro Vaglio – di cui abbiamo parlato – se la vedrà con Paola Binetti e Giuseppina Maturani, mentre al Collatino Loredana De Petris di Liberi e Uguali va a caccia del risultato massimo contro Pierpaolo Sileri (M5S), Lavinia Mennuni (FdI) e Paolo Quinto (PD). In ultimo, a Fiumicino c’è Giulia Lupo del M5S che corre contro Luisa Regimenti della Lega e Marco Marchetti del PD.

I candidati nelle circoscrizioni proporzionali di centrodestra, centrosinistra, LeU e M5S