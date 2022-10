Vino ed e-commerce: dove trovarlo durante il Black Friday

Bernabei è una delle aziende che ha deciso di investire nell’e-commerce anche prima che la pandemia rendesse le vendite online non solo una comodità ma anche una necessità. Bernabei ha fondato il suo e-commerce nel 2014 avendo intuito le grandi potenzialità del settore delle vendite online. Nel corso dell’ultimo anno sono state registrate 10.000.000 visite sul sito Web dell’azienda. Bernabei ha puntato poi sul miglioramento del servizio offerto al cliente al fine di rendere l’esperienza d’acquisto sempre più innovativa. Per esempio, nel 2016 e per la prima volta un cliente ha ricevuto il suo ordine in giornata grazie al servizio veloce RUN disponibile a Roma e ad oggi i clienti possono ricevere le bottiglie di vino ordinate online in 30 minuti. Bernabei sostiene che l’esperienza di acquisto online vada basata su tre parole chiave: comodità, velocità, user experience ed è per questo che l’azienda ha creato anche un’applicazione apposita per semplificare l’acquisto dei prodotti e il monitoraggio del proprio ordine. L’azienda è impegnata anche nell’eliminazione dell’utilizzo della plastica, una misura che viene attuata in primo luogo negli uffici dell’azienda. I dipendenti vengono incentivati all’utilizzo dei mezzi pubblici ed è stata mantenuta la possibilità di lavorare da remoto, contribuendo così a limitare le emissioni. Anche le scatole utilizzate da Bernabei per effettuare le consegne dei prodotti provengono da cartone riutilizzato e sono riciclabili.

In questo periodo, l’azienda si prepara anche a gestire il traffico di utenti che approfitterà, per comprare prodotti e scegliere tra oltre 5 mila etichette di vini, champagne, bollicine italiane, liquori e birre, delle offerte previste in occasione del Black Friday. Anche quest’anno, l’azienda prevede delle offerte vantaggiose e promozioni in occasione del prossimo “Vini Black Friday” firmato Bernabei. I clienti di Bernabei sono abituati a tenersi informati sulle offerte proposte dall’azienda tramite i social network o iscrivendosi alla newsletter. Quest’anno la “Black Week” sarà dal 21 al 25 novembre e anche durante questa settimana sarà garantita l’ampia possibilità di scelta e le spedizioni a domicilio saranno garantite entro 24 o 48 ore in Italia, mentre su Roma è possibile ricevere il proprio ordine anche in giornata grazie al servizio RUN.

Effettuare un ordine è semplicissimo, sia dal sito Web ufficiale sia dall’applicazione per dispostivi mobili: basta iscriversi, inserire l’indirizzo e il metodo di pagamento scelto e riempire il carrello con i prodotti che si vogliono acquistare.

L’e-commerce del vino nel Paese che è ancora primo produttore al mondo

L’Italia è ancora il primo produttore mondiale di vino nonostante l’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime che incide anche sul prezzo finale del prodotto stesso, determinandone un aumento. È quanto emerge dallo studio intitolato Il business vitivinicolo in Italia. Export, sfide future e nuove professionalità del Centro di ricerca della Rome Business School e curato dal direttore del Centro di Ricerca, Valerio Mancini. Nonostante l’instabilità provocata dalla situazione economica globale, dalla difficoltà di approvvigionamento di moltissimi materiali e dall’aumento dei prezzi, la produzione di vino in Italia rimane stabile. Nel 2022, anche i numeri dell’export sono migliorati rispetto all’anno precedente passando dal +4,8% al +5,6%.

La pandemia ha avuto delle conseguenze rilevanti sulle vendite di vino e altri prodotti, tra cui la tendenza a privilegiare vini e altri prodotti di alta qualità rispetto ai prodotti di livello più basso e l’importante calo delle vendite di vino, ma comunque contenuto e non rilevante come quello registrato, per esempio, in Francia. Inoltre, come riporta anche Forbes citando lo stesso studio, sono aumentate del 74,9% le vendite sui portali web di proprietà delle cantine e delle società del mondo enologico, del 435% le vendite su piattaforme online specializzate e del 747% nei marketplace generalisti.