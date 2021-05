“Ma vai aff…”: Bassetti si arrabbia con la scrittrice in diretta tv | VIDEO

Matteo Bassetti ieri, ospite in collegamento con Zona Bianca, ha perso le staffe con la scrittrice Antonella Boralevi fino al punto da indirizzarle un sonoro e chiarissimo vaffa

“Ma vai aff…”: Bassetti si arrabbia con la scrittrice Antonella Boralevi in tv

Tutto è iniziato quando Antonella Boralevi ha parlato, spiegando che l’altra ospite Daniela Santanché non era molto preparata, che bisogna essere consapevoli che la fascia di età tra i 30 e i 50 anni è quella più a rischio. L’esponente di Fratelli d’Italia ha polemicamente invocato l’intervento di Bassetti che stava ascoltando tutto dal suo studio in collegamento. C’è stato uno scontro verbale tra le due che si è concluso un’altra volta con la richiesta della Santanché di far parlare Bassetti per spiegare se la Boralevi stesse facendo terrorismo o meno sulle riaperture. “Vorrei sentire cosa ne pensa il professor Bassetti che a differenza sua è una persona che sta in corsia”. A quel punto la scrittrice ha replicato “Poco perché sta molto in televisione”. Bassetti che fino a quel momento era silente sbotta in un fragoroso “Ma vai aff…”, accompagnato da un eloquente gesto con la mano,come potete vedere nel video qui:

Boralevi : Bassetti sta poco in corsia perchè è sempre in tv.

Bassetti : Ma vai a fanculo

Boralevi : Bassetti sta poco in corsia perchè è sempre in tv.

Bassetti : Ma vai a fanculo

— Davide Scifo 🌀 (@strange_days_82) May 5, 2021

Ma non è finita: Bassetti ha quel punto ha preso la parola per dire che Boralevi si doveva vergognare perché aveva detto che lui non lavora, e che era una cosa grave. “Io fossì in lei mi voergognerei, lei è un ignorante su quello di cui ha parlato fino adesso, sarà una bravissima scrittrice ma di COVID non capisce niente, tra quelli che vanno in televisione è quella che capisce meno, ho sentito dire una quantità di cretinate che non so come facciano ad invitarla ancora”. Antonella Boralevi si è scusata spiegando che aveva fatto solo una battuta e che si trattava di uno scherzo. Alla fine, nell’altro video che potete guardare qui, Bassetti ha spiegato di andare via perché era stato offeso non solo lui ma tutta la categoria dei medici: “Io sono professore universitario e i professori universitari hanno un terzo del loro tempo dedicato proprio all’attività della televisione. Studi, impari e poi parli. Parla senza sapere, è ignorante”