La la Food and Drug Administration (Fda) ha approvato negli Stati Uniti il Baricitinib come farmaco anti alopecia: è stato in grado di far ricrescere i capelli bloccando l’attacco del sistema immunitario ai follicoli piliferi

Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato un farmaco per trattare l’alopecia areata, malattia autoimmune che in molti casi causa perdita totale dei capelli e degli altri peli del corpo. Spesso si manifesta a chiazze e interessa anche la peluria di naso e orecchie, oltre a ciglia e sopracciglia. Il nome è “baricitinib”, un medicinale prodotto da Eli Lilly contro l’artrite reumatoide.

Baricitinib, il farmaco contro l’alopecia approvato dalla Fda americana

A certificare la sua efficacia due studi clinici pubblicati lo scorso mese sul New England Journal of Medicine, che hanno coinvolto 1.200 pazienti con alopecia areata grave. I partecipanti sono stati divisi in tre diversi gruppi: un gruppo placebo, un gruppo che ha ricevuto una dose di due milligrammi ogni giorno e un gruppo a cui è stata somministrata una dose di quattro milligrammi ogni giorno. Quasi il 40% delle persone del gruppo che ha assunto la dose più alta ha visto una ricrescita dell’80% dei capelli, rispetto a circa il 23% del gruppo a dose inferiore e al 5% del gruppo placebo. Circa il 45% delle persone nel gruppo a dose più alta ha notato anche una significativa ricrescita di sopracciglia e ciglia. Il baricitinib è stato in grado di far ricrescere i capelli bloccando l’attacco del sistema immunitario ai follicoli piliferi.

Come funziona

“L’accesso a opzioni di trattamento sicure ed efficaci è fondamentale per il numero significativo di americani affetti da alopecia grave”, ha dichiarato Kendall Marcus, funzionario della Fda, che ha aggiunto: “L’approvazione di oggi contribuirà a soddisfare una significativa esigenza insoddisfatta per i pazienti con grave alopecia areata”. Altre due società, Pfizer e Concert Pharmaceuticals, stanno sviluppando prodotti simili, noti come inibitori delle Janus chinasi (JAK). Questi medicinali sono già commercializzati per il trattamento dell’artrite reumatoide. Grazie all’approvazione della FDA, pazienti potranno beneficiare della copertura dell’assicurazione per acquistare questi farmaci, che costano quasi 2.500 dollari al mese.