“Con tutto il rispetto questa è una bestemmia”: Barbara D’Urso si paragona (in piccolo) a Raffaella Carrà (e piovono critiche)

Nel giorno del dolore per la morte di Raffaella Carrà, il mondo (perché il lutto non si sta vivendo solamente in Italia) si è stretto in un grande abbraccio collettivo. Tantissimi personaggi famosi hanno dedicato un pensiero (spesso autoreferenziale, come accade di solito sui social) per ricordare la figura della cantante e presentatrice che ha fatto la storia della televisione. Tra loro c’è anche Barbara D’Urso, ma il suo tweet ha fatto storcere il naso a molti.

Barbara D’Urso e il tweet su Raffaella Carrà che ha fatto storcere il naso a molti

“Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa”, ha scritto Barbara D’Urso sulla propria pagina Twitter. La conduttrice, dunque, spiega come Raffaella Carrà sia stata una vera fonte di ispirazione e che i suoi programmi (per modi e toni, anche se solo parzialmente) ricalchino la storica trasmissione in onda sulla Rai. Differenze evidenti e tempi diversi. I modi di sostenere e condurre le interviste sono ben diversi e questo è evidente agli occhi di molti.

Per questo motivo in tanti non hanno apprezzato questo semi-paragone criticando Barbara D’Urso per quanto scritto. E, infatti, tra le risposte a quel tweet troviamo utenti che hanno replicato: “Raffaella Carrà non avrebbe mai invitato e reso famosi Angela da Mondello o i coniugi dell’hotel Eufemia. La dursinterviste stanno a Carramba come io sto a George Clooney”; “Lei non può proprio paragonare le dursinterviste a quelle di Carramba… Mi dispiace dirglielo ma è bene che scenda dal suo piedistallo, perché non è e non sarà mai come la grandissima Raffaella Carrà”; “Ma ci credi realmente alle cose che dici o scrivi? Non sono nemmeno un’unghia. Intervisti Guendalina non so cosa, vuoi metterti con Raffaella e gli ospiti veri e seri?! Suvvia, sii realista per una volta nella vita ed esci da sta finzione”; “Con tutto il rispetto, ma no, questa è una bestemmia. Raffaella non si paragona a niente e a nessuno. Mai nessuno sarà grande come lei e mai nessuno ha fatto o farà i programmi che ha fatto lei con eleganza entrando nelle case delle persone con umiltà e rispetto; “Mi viene da ridere questa è la barzelletta della sera. La Carrà non ha mai avuto ospiti trash ma grandi personaggi. Non si paragoni ma si vergogni di questa affermazione”.

Ma sono anche molti (anche se di meno) quegli utenti che hanno apprezzato questo tweet di Barbara D’Urso sottolineando una sorta di continuum spazio-temporale tra le due protagoniste (in epoche e modi diversi) della televisione italiana. Tra questi ultimi c’è chi parla proprio di testimone consegnato nelle mani di Barbara D’Urso. Insomma, come al solito, c’è chi ha apprezzato e chi no.

(foto: da Domenica Live)