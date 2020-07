Il fisco indaga sul conto in Svizzera di Fontana

Fontana non dice come i genitori – il padre, un medico condotto; la madre, una dentista – abbiano fatto ad accumulare tale fortuna. E l’Agenzia delle Entrate, al momento della voluntary disclosure, non ha insistito troppo nel chiederglielo. Ma adesso…

Repubblica racconta oggi che l’inchiesta sul presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è diventata anche l’indagine sui suoi soldi in Svizzera e sulla modalità con la quale li ha regolarizzati, denunciandoli al Fisco italiano. L’Agenzia delle Entrate sta verificando se la procedura di voluntary disclosure sia stata corretta in tutte le sue parti, visto che la prescrizione in cinque anni raddoppia in caso di capitali riportati da paradisi fiscali come sono, appunto, le Bahamas:

Fontana, come detto, sostiene che si trattasse di un’eredità. Soldi che si trovavano in Svizzera per quella «abitudine purtroppo di moda un tempo», ha dichiarato in un’intervista a Repubblica, di nascondere i soldi all’estero. Aggiungendo: «Evasione fiscale? I miei hanno sempre pagato le tasse». Fontana però non dice come i genitori – il padre, un medico condotto; la madre, una dentista – abbiano fatto ad accumulare tale fortuna. E l’Agenzia delle Entrate, al momento della voluntary disclosure, non ha insistito troppo nel chiederglielo. Si è basata su un’autocertificazione. I genitori, d’altronde, avevano un patrimonio immobiliare rilevante (terreni e palazzi, per 43 particelle). Erano professionisti. Il trust alle Bahamas che schermava il conto svizzero esisteva dal 1997. Quel patrimonio, insomma, era credibile.