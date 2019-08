ATAC, nel primo giorno quattro guasti ai bus nuovi di Virginia Raggi

Si tratta di qualcosa che va ormai al di là del bene e del male. Mentre la Giunta Raggi si vanta dell’acquisto di 227 bus a fronte dei 500 in meno di questi anni, quattro dei primi venti bus messi su strada dopo essere stati presentati dalla sindaca a Tor Bella Monaca si guastano. Racconta oggi il Corriere della Sera Roma:

Le prime anomalie, raccontano gli autisti, sono state rilevate già giovedì pomeriggio, primo giorno di uscita in servizio. E poi ieri sono circolate anche le foto, di un cruscotto su cui lampeggia un’inaspettata «avaria al motore» e di un bus fermo (linea 913) vicino a Lepanto. Problemi fisiologici, cercano di tranquillizzare dentro Atac, comuni nei primissimi giorni di esercizio di mezzi nuovi. Sarà così però ecco, visto il quadro generale – un’azienda nelle mani dei giudici fallimentari che per raggiungere gli obiettivi imposti dal concordato deve solo sperare nell’efficienza della nuova flotta – la notizia non è incoraggiante.