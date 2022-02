Gli ascolti di Sanremo 2022 sono una grande sorpresa. Una media dello share così alta non si vedeva dal 2005: l’Amadeus Ter fa registrare numeri da record alla prima serata di Sanremo 2022: sono stati 10.911.000 gli spettatori ieri sera, dalle 21.23 all’1.12, con il 54% di share. Il presentatore supera se stesso, facendo meglio del 2020 e del 2021. La prima parte, dalle 21.23 alle 23.38, è stata seguita da 13.805.000 spettatori con il 54,5% di share, mentre la seconda, dalle 23.43 all’1.12, è stata vista da 6.412.000 spettatori con il 55,4% di share.

Ascolti Sanremo 2022: Amadeus porta il Festival nella storia, la media share è la più alta dal 2005

La prima serata del festival dello scorso anno era stata seguita in media da 8.363.000 spettatori con il 46,6% di share. La prima parte aveva ottenuto 11.176.000 spettatori con il 46,4% di share. Mentre la seconda 4.212.000 spettatori con il 47,8% di share. Amadeus supera anche l’esordio del festival dei record del 2020, quando gli spettatori medi dell’intera serata erano stati 10.058.000 e lo share medio del 52,2%. La prima parte della serata inaugurale era stata seguita nel 2020 da 12.480.000 spettatori, con il 51,2% di share, mentre la seconda da 5.697.000 spettatori con il 56,2% di share.

La serata d’esordio di Sanremo 2022 entra negli annali, superando anche il primo festival di Baglioni in termini di share medio e il Baglioni Bis sia per spettatori che per share. Erano 17 anni che la media di share della prima serata non superava il 54% di share. Bisogna risalire al Festival del 2005 condotto da Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Felini, quando lo share medio della serata d’esordio fu del 54,78%.