“Perché dovrei vergognarmi di amare un uomo più giovane?”, la risposta perfetta di Andrea Delogu

In amore, i numeri non contano. Soprattutto quelli anagrafici. Andrea Delogu, dopo aver annunciato a Verissimo la sua relazione sentimentale con il modello Luigi Bruno, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair nella quale mette i classici puntini sulle i a tutti quei commenti social e articoli di giornale che, parlando di questa sua relazione, hanno puntato il dito sulla differenza di età tra i due. Lei 38 anni, lui 23. Ma questa distanza, in realtà, ha unito i due nonostante quel vociare continuo fatto di critiche.

Andrea Delogu e la risposta perfetta sull’amore per un uomo più giovane

Andrea Delogu e Luigi Bruno si sono conosciuti via social. La stessa conduttrice ha spiegato come all’inizio avesse molti sospetti: lui, così giovane, aveva pensieri così adulti e in linea con i suoi. Una serie di similitudini che l’hanno portata persino a pensare si trattasse di un profilo fake. Insomma, una storia alla Mark Caltagirone e Pamela Prati. In realtà, lui esisteva ed esiste in carne e ossa. E nel giro di poco tempo è nato l’amore. Ma c’è un episodio che proprio non ha digerito. Parliamo di sessismo:

“Una volta un settimanale, nello stesso numero, a poche pagine di distanza ha pubblicato un servizio con alcune foto di Benedetta Porcaroli e Scamarcio insieme, con un titolo molto tenero sull’amore. E poi un altro servizio con me e Luigi: ecco Andrea, con un fidanzato molto più giovane, tutto un sottotesto fastidioso. Due coppie con la stessa differenza d’età, ma il trattamento di genere totalmente diverso. Questa cosa mi ha fatto arrabbiare tantissimo, così ho cominciato a parlare a tutti di lui, sono andata a Verissimo, ho pensato che era una situazione assurda. Perché la società mi deve mettere nella condizione di vergognarmi di essere legata a una persona straordinaria? Siamo fuori di testa”.

Un uomo più “grande” che sta con una giovane, dunque, attira un’idealizzazione meno morbosa di una donna più “grande” che sta con un ragazzo più giovane. Ed è stato questo il motivo che ha spinto Andrea Delogu – come spiegato a Vanity Fair – a rendere pubblica questa sua relazione. Per mettere la faccia e zittire tutti quei commenti. Perché oltre ad aver sottolineato la differenza di età, alcuni hanno utilizzato epiteti come “toy boy” parlando del suo fidanzato.

“Mi incazzo. È ridicolo. Offensivo per Luigi, che è tutto tranne che un toy boy”.

Ma, come diceva Virgilio, l’amore vince su tutto. Anche sui commenti delle persone che parlano senza conoscere le persone e si soffermano su criteri matematici che non hanno nulla a che vedere con i sentimenti.

(foto: da Instagram)