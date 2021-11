Qualche giorno fa su delle storie su Instagram Alessia Marcuzzi ha mostrato la sua cabina armadio. La conduttrice televisiva nell’occasione ha svelato di possedere dei sex toys. Ma non tutti hanno gradito.

Alessia Marcuzzi mostra il suo vibratore e i bigotti si scatenano | VIDEO

Alessia Marcuzzi mostra su Instagram i suoi vibratori. pic.twitter.com/hfdLBbEDL0 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 17, 2021

Oltre a vestiti e scarpe infatti Alessia Marcuzzi durante il breve video senza dire molto ha inquadrato alcune scatole tra le quali spiccava quella di un vibratore. L’ex Iena ha scherzosamente confidato le sue abitudini ai suoi fan condendole con un “SHHHHH, SHHHHH”. Fin qui non c’è notizia. Ma per tanti un dettaglio della vita sessuale di Alessia Marcuzzi è diventata l’occasione per criticarla con argomentazioni del tutto improbabili:

Si una storia di Instagram la #Marcuzzi fa vedere in un suo cassetto che ha un vibratore.

Su fb si sono scatenate le più puriste e bigotte donne del web!

Mi devo cancellare da fb!😒 — LaFede 🌻 (@ederwaiss73) November 18, 2021



scrive qualcuno. E a ragione. Infatti c’è chi commenta il video riportato dai media con l’ormai scadutissimo “sei una mamma”, ovvero “Che pena, queste cose per lei ok ; ma è una donna con figli già grandicelli poteva tenerlo per sé”. E ancora: “Vergognati devi dare esempio invece come donna mamma e persona fai vedere la volgarità non ti stupisci nemmeno di farti vedere dai tuoi figli siamo arrivati al culmine qualche demente pure ti da ragione !!!!!”. Ma non si capisce proprio dove sia la volgarità nel possedere, e utilizzare, dei sex toys e nel sfatare il tabù della masturbazione femminile. Anzi parlarne in modo così giocoso e leggero è proprio il modo di togliere quella patina di morbosità bigotta da questo tema per riportarlo invece alla sua naturalità, per tutti.