Achille Lauro eliminato: toro meccanico e bacio con Boss Doms non bastano per l’Eurovision | VIDEO

L’Eurovision Song Contest per Achille Lauro è già finito: il cantante è stato eliminato nonostante una perfomance di grande impatto che è stata apprezzata dal pubblico di Torino e da quello dei social. Sicuramente ha influito il fatto che l’Italia non abbia potuto votare.

Secondo il regolamento infatti ogni nazione può votare per 15 minuti dopo la perfomance di ogni cantante tranne per il proprio. Nonostante questo Achille Lauro non ha potuto beneficiare, nonostante gareggiasse per San Marino, della sua grande popolarità nel nostro paese. Infatti da regola ogni paese può votare solo nella serata in cui si esibiscono i propri cantanti. E quindi visto che Mahmood e Blanco si esibiranno solo per la finale l’interprete di Stripper ha potuto contare solo sul gradimento all’estero. Che purtroppo non è bastato.

Achille Lauro non ha comunque smesso di sorprendere e per l’Eurovision Song Contest 2022 ha deciso di cavalcare un toro meccanico incendiando il Palaolimpico di Torino. Il cantautore performer romano, in gara come rappresentante di San Marino, dopo aver vinto il contest ‘Una voce per San Marino’, ha portato sul palco del Palaolimpico di Torino, il brano punk rock ‘Stripper’, un dialogo d’amore tra uno stripper e un cowboy. E nella messa in scena non si è risparmiato come di consueto, cavalcando un toro meccanico rosso dalle sembianze femminili che ha ribattezzato Roberta. Tutina nera trasparente, con slip sgambati, boa di struzzo nero al collo, stivali da cowboy e cappello di camoscio, l’artista è stato accolto da un lungo applauso della platea torinese dove appaiono anche cartelloni con dichiarazioni d’amore nei suoi confronti. Non è mancato anche il bacio con il suo chitarrista Boss Doms, prima di salire sul toro meccanico, come aveva già fatto a Sanremo, si è avvicinato e lo ha baciato sulla bocca, facendo impazzire il pubblico del palazzetto.