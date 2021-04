Ecco quanti sono i contagi di Coronavirus in Italia oggi 21 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civiledopo i 12.074 nuovi positivi e i 390 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

21 aprile: il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia

La suddivisione dei nuovi positivi di oggi 21 aprile nelle regioni: in Toscana 936 positivi in più rispetto a ieri, che portano a 218.929 il totale dall’inizio della pandemia. Dei 936 nuovi casi 885 sono stati confermati con tampone molecolare e 51 da test rapido antigenico. I ricoverati sono 1.808 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 257 in terapia intensiva (12 in meno). Si registrano 31 nuovi decessi: 13 uomini e 18 donne, con un’età media di 78,4 anni. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 4954 tamponi: 2723 nel percorso nuove diagnosi (di cui 761 nello screening con percorso Antigenico) e 2231 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,2%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 388 (78 in provincia di Macerata, 73 in provincia di Ancona, 100 in provincia di Pesaro-Urbino, 44 in provincia di Fermo, 84 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione. In Molise 47 casi e zero decessi. In Veneto sono 1.094 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo i dati del bollettino di oggi, 21 aprile, illustrati dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 20 morti, che portano a 11.159 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati processati 54.323 tamponi, l’indice di positività è al 2,01%. Gli attualmente positivi in Veneto sono 24.593 e di questi, 1.685 sono ricoverati in ospedale (-43 da ieri). In calo sia i pazienti in area non critica (1.449, -32) che quelli in terapia intensiva (236, -11).