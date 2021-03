La situazione dei contagi di Coronavirus oggi 15 marzo in Italia con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 21.315 casi e i 264 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Il bollettino di oggi 15 marzo sul Coronavirus in Italia

I dati dei contagi di oggi 15 marzo suddivisi regione per regione: nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 415 (103 in provincia di Macerata, 219 in provincia di Ancona, 26 in provincia di Pesaro-Urbino, 32 in provincia di Fermo, 23 in provincia di Ascoli Piceno e 12 fuori regione). “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.106 su 12.710 test di cui 10.923 tamponi molecolari e 1.787 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,70% (17,5% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. In Veneto 841 nuovi positivi nelle ultime 24 ore; si registrano 10 decessi. I ricoveri sono 1.412 nei reparti covid (+35), mentre salgono a 196 (+6) i pazienti nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi in regione sono 35.324 (+318). In Basilicata rispetto a ieri 67 i nuovi casi positivi. Non risultano decessi per Covid-19. I lucani guariti o negativizzati sono 36. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovi contagi sono Francavilla in Sinni (11) e Policoro (9). Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 174 (+14): al San Carlo di Potenza 33 nel reparto di malattie infettive, 32 in pneumologia, 18 in medicina d’urgenza, 8 in terapia intensiva e 17 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 37 nel reparto di malattie infettive, 20 in pneumologia e 9 in terapia intensiva. Sale da 16 a 17 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva. In Puglia si registrano 715 casi positivi a fronte di 4.707 test. Dei positivi odierni, 357 sono in provincia di Bari, 71 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia Bat, 116 in provincia di Foggia, 127 in provincia di Lecce, 24 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 34 decessi. In Valle d’Aosta 36 nuovi contagi e nessun decesso. I casi attualmente positivi sono 333, + 31 rispetto a ieri, i guariti sono 7591, + 5 rispetto a ieri, mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 83.660, + 150, di cui 6365 processati con test antigienico rapido. Le vittime da inizio epidemia ad oggi registrate in Valle D’Aosta sono 417. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 329 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1911. 685 pazienti (+12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 87 (-6 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12034 (-40 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel Lazio oggi 1.536 positivi, 20 decessi e 664 guariti