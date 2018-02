Roberto Burioni, Dino Giarrusso e i buoni a nulla capaci di tutto

«Buoni a nulla capaci di tutto»: Aldo Grasso prende in prestito da Leo Longanesi una delle sue citazioni più famose per raccontare lo scontro tra Dino Giarrusso e Roberto Burioni che va in scena sui social network da qualche tempo senza soluzioni di continuità.

All’ex Iena Dino Giarrusso, in corsa alla Camera con i pentastellati, che pretendeva un confronto sui vaccini, il prof.Roberto Burioni ha dato questa risposta esemplare, definitiva: «Se parliamo di vaccini ci sono due possibilità: lei si prende laurea, specializzazione e dottorato e ci confrontiamo. Oppure—più comodo per lei — io spiego, lei ascolta e alla fine mi ringrazia perché le ho insegnato qualcosa. Uno non vale uno».

Grasso segnala che le Iene, dopo le ripetute figure da cioccolatai in campo scientifico per le quali non si sono mai scusati né hanno mai rettificato le numerose fregnacce dette in più occasioni:

In campo medico, Dino Giarrusso ha alle spalle la «scuola» delle Iene (ricordate il penoso caso Stamina?), mentre il prof. Burioni (che ha rinunciato a candidarsi alle elezioni) è, tra l’altro, responsabile di un laboratorio di ricerca immunologica. Su un argomento così delicato ci dev’essere uno scontro di opinioni in libertà, tipo talk show, o di conoscenze, tipo metodo scientifico?

Eppure c’è chi è intervenuto per accusare Burioni di alterigia, di superbia e di presunzione, invitandolo all’umiltà e al confronto. In nome di cosa? Della democrazia, delle buone maniere? Superbo e presuntuoso è chi si vanta della propria incompetenza, non altri. E più uno è incompetente, più è arrogante.