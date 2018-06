Linda Meleo e i cittadini che chiedono la metro al III Municipio

L’assessora ai trasporti del Comune di Roma Linda Meleo ha annunciato ieri su Facebook che sarà al III Municipio per parlare del prolungamento oltre Jonio e dei vantaggi del sistema a fune su rotaie, il cosiddetto people mover. Nel III Municipio, come all’VIII, si vota domenica e quindi l’occasione cade a fagiolo per mostrare l’attenzione della Giunta Raggi al territorio, anche se la funicolare a rotaie non corrisponde esattamente ai desideri di trasporto pubblico di chi vive in zona.

Il problema è che subito dopo la pubblicazione il post si riempie di commenti di cittadini che sono arrabbiati per la soluzione proposta, visto che si aspettano il prolungamento della metro B1 alla Bufalotta, e non si trattengono dal farlo sapere all’assessora.

A questo punto però il post, secondo quanto scrivono gli stessi utenti, viene cancellato e riproposto qualche tempo dopo (a mezzanotte e mezza). Anche qui però arrivano subito tonnellate di altre critiche.

Stavolta però il post viene risparmiato e rimane lì, insieme ai commenti come quello di Gianluca, sicuramente il più sincero di tutti: